آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، موعد عرض الحلقة الأولى من “نور مكسور”

يواصل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تحقيق نجاح لافت مع تتابع عرض حلقاته وحكاياته المتنوعة التي جمعت بين التشويق والإثارة والغموض، والتي جذبت الجمهور ليصبح واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة هذا الموسم.

مواعيد عرض حكاية نور مكسور الحلقة الأولى

وتبدأ قناة DMC عرض حكاية نور مكسور الحلقة الأولى يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُعاد الحلقة الأولى في الثانية صباحا، ثم في التاسعة صباح يوم الأحد، كما تُعرض عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، مع إعادة أولى في الثامنة صباحًا، وإعادة ثانية في الخامسة مساء الأحد.

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتاح الحلقات أيضًا عبر منصتي “شاهد” و“Watch It” يوم السبت الساعة 7 مساء.

طرح بوستر نور مكسور

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” البوستر الرسمي لحكاية “نور مكسور”، والتي تأتي كآخر حكايات العمل الدرامي الذي نجح في جذب الجمهور طوال عرضه عبر حكاياته السابقة، وسط ترقب كبير لما ستقدمه هذه الحكاية من أحداث مشوقة ونهاية مختلفة.

وتصدر بطلي العمل نور إيهاب ويوسف عمر البوستر، والحكاية من تأليف أدهم أبو ذكري، وإخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

حكاية ديجافو

وعرض مؤخرا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية "ديجافو"، وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

