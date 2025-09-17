الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أيمن وتار يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل وتفضيله للكتابة في فضفضت أوى

أيمن وتار، فيتو
حل الفنان والكاتب أيمن وتار ضيفًا على برنامج فضفضت أوى مع الإعلامي معتز التوني، حيث كشف عن السبب وراء ابتعاده عن التمثيل وتفضيله للكتابة.  

وتحدث وتار عن موقف طريف واجهه أثناء تصوير مسلسل “الوصية”، موضحًا أنه كان يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وكان من المفترض الاستعانة بدوبلير لأداء مشاهد الجري، وبالفعل وجدوا شخصًا يشبهه تمامًا. 

لكنه فوجئ بعدم حضور الدوبلير واضطر هو نفسه لتصوير المشهد، الأمر الذي جعله يرهق من الركض ويجلس بجوار المخرج خالد الحلفاوي.  

وأضاف وتار أنه فوجئ لاحقًا بقدوم الدوبلير ممسكًا بسندويتش، وحين سأله عن سبب غيابه أخبره بأنه كان يجلس في المدرجات، ما أثار دهشته.  

وأكد أيمن قائلا: “الشغلانة مرهقة  .. التمثيل  بصراحة متعب”، مشيرا إلى أنه يرى أن الكتابة أسهل فهو يكتب “براحته” وهذا بالنسبة له “أحلى”. 

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

 

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

