حكاية ديجافو الحلقة الأخيرة، القبض على سيف بعد الكشف عن قتله موسى وحاتم

دارت أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية “ديجافو”، ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول قرار ليلى أن تتقمص شخصية مسك هربًا من شعورها بالذنب تجاه خطيبها حاتم التي تورطت في قتله من قبل.

ورغم إصرارها، يوبخها والدها محذرًا من أن هذه الخطوة ستمحو هويتها وتنهي علاقتها به، لكنها تتمسك بقرارها.

يحاول موسى زعزعة قناعاتها مؤكدًا أن الكذب لا يدوم، كما أنه يقرر الانفصال عن هبة بعدما اكتشف كذبها هي وسيف، ولكنه فجأة يختفي في ظروف غامضة، وتلمح هبة باتهام غير مباشر لشقيقها سيف الذي ينفي تورطه في اختفاء موسى.

لاحقًا، تتواصل ليلى مع هبة سرًا وتخططان للبحث عن موسى داخل المعمل، وبالفعل بعدما قامت ليلى بتخدير سيف تأتي هبة ومعها الشخص الذي يفتح الابواب الميكنة، وأثناء البحث تعثران على قبعة ملطخة بالدماء وساعة موسى، فيهرب الشخص الثالث الذي ساعدهما في فتح الباب قبل أن يفاجئهما سيف ويخدرهما.

يكشف سيف أمام ليلى أنه عقد اتفاقًا مع خطيبها حاتم، حيث أوهمها بضلوعها في قتله مقابل أموال ساعدته على حل أزمته المالية.

غير أن الخطة تنقلب بعد أن يحاول حاتم الغدر بسيف، فيقتله الأخير ويدفنه، ثم يبوح سيف بجريمته الثانية، وهي قتل موسى بعدما هدده بكشف حقيقة ليلى أمام تالا.

وقبل أن ينفذ سيف خطته لمحو ذكريات ليلى وهبة، يتدخل والد ليلى ويضربه بقوة، لتصل الشرطة وتلقي القبض عليه.

حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي.

