يوسف عمر: حكاية "نور مكسور" جذبتني منذ قراءة السيناريو

أعرب الفنان يوسف عمر، عن سعادته بردود الأفعال حول الحلقة من مسلسل “نور مكسور” إحدى حكايات ما تراه ليس كما يبدو، مشيرا إلى أن العمل مختلف كثيرا، وأنه وافق على السيناريو من قراءته لأنه وجد أنه لم يقترب لمثل هذا الدور من قبل.

كان قد انطلقت أمس السبت أولى حلقات حكاية “نور مكسور” عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد.

وبدأت حكاية نور مكسور الحلقة الأولى بخروج نور (نور إيهاب) من مصحة نفسية بعد عام كامل من العلاج، لتعود إلى منزلها في أجواء مؤثرة تجمعها بوالدتها، بينما تستعيد عبر “فلاش باك” تفاصيل عملها السابق بالشركة التي كانت تعمل بها وحصولها على جائزة كبيرة غيرت مسار حياتها.

وتحاول نور استعادة توازنها من جديد، فتصر على الانتقال لشقة بعينها رغم صعوبة العثور عليها، لتبدأ حياة مختلفة وسط ديكورات بسيطة وحلم بصفحة جديدة.

في المقابل، يطلب رامي (حازم سمير) من صديقتها ليلى (تقى حسام) أن تراقبها وتخبره بتفاصيل حياتها بعد الخروج من المصحة.

على خط آخر، يظهر كريم (يوسف عمر)، عازف موسيقي موهوب، حيث تجمعه الصدفة الأولى بنور في مشادة بسبب ركنة سيارة، سرعان ما تتحول إلى بداية صداقة، ومع مرور الوقت، يتقاربان أكثر عندما تبدأ نور تعلم العزف على الجيتار، ليتطور بينهما ارتباط إنساني مليء بالمرح والدعم.

لكن الماضي لا يترك نور في سلام، فذكريات خطيبها السابق تطاردها، فيما يحاول كريم منحها الأمان، ويهديها جيتارًا غاليًا ورثه عن والدته، إلا أن اعترافه بحبه لها يُقابل برفضها المفاجئ، معلنة أنها غير مستعدة لأي علاقة عاطفية.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.