هكذا تخدعك الشركات الكبرى

قد تبدو كلمة الفيزياء النفسية مصطلحا أكاديميا جافا لكن في حقيقتها هي علم نعيشه كل يوم، دون أن ننتبه لوجوده، هي ببساطة الجسر الذي يربط بين العالم المادي الخارجي مثل الضوء والألوان والأصوات والروائح وبين إدراكنا النفسي الداخلي وما يترتب عليه من مشاعر وسلوكيات..

فمثلا حينما يرن جرس الهاتف فتشعر بالانزعاج، أو ترى لونا معينا فيثير فيك الحنين، أو تسمع نغمة موسيقية فترتاح أعصابك، فأنت تعيش الفيزياء النفسية دون أن تسميها.

لنأخذ مثالا بسيطا من حياتنا عن ألوان غرف النوم الدراسات أثبتت أن الألوان الباردة مثل الأزرق الفاتح أو الأخضر الهادئ تساعد على النوم العميق، بينما الألوان الصاخبة كالأحمر والبرتقالي قد تحفز النشاط وتجعل النوم أصعب،هذا ليس سحرا بل فيزياء نفسية.. أطوال موجية مختلفة من الضوء تترجم في دماغك إلى حالات شعورية متباينة.

لكن إذا تجاوزنا غرف النوم ودخلنا عالم التسويق سنكتشف كيف يتحول اللون إلى أداة استراتيجية، البنوك تستخدم الأزرق لأنه يشي بالثقة والاستقرار، والمطاعم تميل إلى الأحمر والبرتقالي لأنهما يحفزان الشهية ويثيران الحواس، أما شركات الموضة السريعة فتستخدم الأسود للتأكيد على الفخامة والتميز.. كل لون إذن ليس مجرد طلاء خارجي بل رسالة مشفرة تخاطب عقولنا وحواسنا.

هنا تحديدا يمكن أن نفهم خطوة أشهر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالمة بإطلاق هاتفها الجديد بلون جديد غير مألوف وهو البرتقالي الكوني.. لماذا فعلت ذلك؟

ليس الأمر مجرد نزوة تصميمية، بل تطبيق مباشر للفيزياء النفسية.. البرتقالي لون مختلف عن الأسود أو الفضي، ألوان أبل الكلاسيكية. هذه الألوان المحايدة راقية نعم، لكنها لا تميز بين إصدار وآخر.

لو أمسكت الإصدار الأقدم بلون فضي مثلا ووضعته بجوار الإصدار الأحدث ولونه فضي أيضا سيكون من الصعب التفريق بينهما، لكن حين ترى برتقاليا صارخا، فأنت تعرف فورا أن هذا هو الجديد.

هنا الشركة لم تراهن فقط على التصميم، بل على الإشارة البصرية، اللون البرتقالي يصرخ أنا النسخة الأحدث، هو بطاقة هوية لا تحتاج شرحا أداة تجعل الهاتف لا يرى فقط كأداة وظيفية، بل كرمز للتميز الاجتماعي، ومن الناحية النفسية البرتقالي لون يجمع بين دفء الأصفر وحيوية الأحمر، أي أنه يحفز الانتباه ويجذب العيون بشكل لا يمكن تجاهله.

هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة الشهيرة الفيزياء النفسية، منذ سنوات وهي تعتمد على أصوات إشعارات مدروسة بعناية مثل نقرة بسيطة توحي بالتركيز ورنين طويل يوحي بالاستعجال، حتى ملمس الجهاز المصنوع من الزجاج أو التيتانيوم ليس اعتباطيا، بل مصمم لينقل إحساسا بالفخامة والصلابة في آن واحد.

الفيزياء النفسية في الأسواق:

اللافت أن اللون البرتقالي لم يكن مجرد خيار إضافي، بل تحول سريعا إلى ظاهرة، التقارير أشارت إلى أن الطلب على الهاتف الجديد باللون Cosmic Orange كان مرتفعا للغاية حتى أن بعض المتاجر رفعته بسعر أعلى لندرة توفره، وهذا بحد ذاته جزء من اللعبة..

اللون ليس مجرد جمالية بل وسيلة لخلق إحساس بالندرة والرغبة، ما يحول المنتج من مجرد أداة تقنية إلى قطعة موضة أو حتى رمز اجتماعي.

فيزياء نفسية في تفاصيل أخرى من حياتنا

ربما نعتقد أن هذه التطبيقات تخص الشركات الكبرى فقط، لكن الحقيقة أنها تحيط بنا في أبسط تفاصيلنا، لماذا نحب صوت فرقعة رقائق البطاطس حين نأكلها؟ لأنه يعطينا إحساسا بالطزاجة، ولماذا يثير إشعار أحمر صغير في زاوية تطبيق الهاتف شعورا بالقلق؟ لأن اللون الأحمر في وعي الإنسان عبر التاريخ ارتبط بالخطر والإنذار..

ولماذا تفضل بعض المستشفيات طلاء جدرانها باللون الأخضر؟ لأنه يخفف التوتر ويعطي شعورا بالسكينة.. كلها أمثلة حية على أن الفيزياء النفسية ليست رفاهية، بل واقع يوجه قراراتنا ويشكل عاداتنا.

ما فعلته شركة الهواتف بلونها البرتقالي الكوني ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو تجسيد لفكرة عميقة وهي أن العالم ليس ما نراه كما هو بل ما ندركه عبر حواسنا، والفيزياء النفسية علم يحاول فك شيفرة هذه العلاقة بين المادة والإدراك وبين الضوء والشعور وبين الصوت والسلوك، ونحن كمستهلكين قد نظن أننا نختار بعقل واع، بينما الحقيقة أن ألوانا وأصواتا وروائح محدودة تقودنا أكثر مما نتخيل.

إدراك هذه الحقيقة يمنحنا قدرة أكبر على فهم أنفسنا ولماذا نحب ما نحب؟ ولماذا نرفض ما نرفض؟ ولماذا ننجذب لأشياء معينة دون غيرها؟ وربما إذا وعينا بهذا العلم في حياتنا سنتمكن من اتخاذ اختيارات أذكى وأكثر وعيا سواء في غرفة نومنا أو في متجر الهواتف عند صدور النسخة القادمة.

