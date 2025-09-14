بصمة نسمة سمير

أما قبل، في هذا المقال أحاول تقديم تحليل لأسلوب الكاتبة نسمة سمير في كتابة حكايتي «بتوقيت 2028» و«ديجافو»، بناء على مشاهدة جميع حلقات حكاية «بتوقيت 2028» والحلقة الأولى من حكاية «ديجافو»، مع الأخذ في الاعتبار أن كلا العملين كتبا خصيصا ليتماشيا مع الفكرة المحورية لمسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» وهي فكرة قائمة على الغموض والتويستات غير المتوقعة..

لذلك فإن هذا الأسلوب قد يكون مرتبطا بطبيعة هذا العمل تحديدا ولا يمثل بالضرورة الأسلوب الذي ستتبعه الكاتبة في أعمالها القادمة التي قد لا تدور في نفس الفلك.. لذا لزم التنويه.

وبشكل عام في مشهد الدراما العربية الحالي الذي يزخر بالأعمال التقليدية تظهر بعض الأصوات الشابة التي تحمل رؤى مختلفة، وتصر على تقديم تجارب بصرية وفكرية تتجاوز المألوف ومن بين هذه الأصوات نسمة سمير، حيث يمكنك أن تلمس بكل وضوح أن أعمالها تتجاوز السرد الدرامي لتتحول إلى ما يمكن تسميته رحلات نفسية معقدة تتخذ من الخيال العلمي والدراما الواقعية أداة للغوص في أعماق النفس البشرية.

لقد وضع المسلسل منذ انطلاقه معيارا عاليا من خلال حكايته الأولى «فلاش باك» التي أثنى عليها النقاد والجمهور لأسلوبها السلس في التلاعب بالزمن وقدرتها على بناء شخصيات قوية ومقنعة، وهذا النجاح خلق سياقا تنافسيا وضع أعمال نسمة اللاحقة تحت مجهر المقارنة مما جعل أي ضعف في الإيقاع أو في بناء الشخصيات يبدو أكثر وضوحا لأنه يقاس بمعيار الإنجاز الفني الذي قدمته الحكاية الافتتاحية.

يتجلى التوقيع الإبداعي لنسمة سمير في قدرتها على استخدام الأدوات السردية غير التقليدية كبوابة للدخول إلى الصراعات الإنسانية، ففي حكاية «بتوقيت 2028» مثلا تتخذ الكاتبة من السفر عبر الزمن نقطة مركزية وهو فكرة ولدت من شغفها الشخصي بالموضوع، ولكنها لا تستخدمه كحبكة خيالية بحتة، بل كأداة درامية لاستكشاف أبعاد خفية في النفس البشرية، وطرح سؤال وجودي مهم يقول «لو رأيت مستقبلي، هل أستمر في طريقي أم أغيره؟».

تكمن القوة الحقيقية للعمل في فكرته التي تمنح المشاهد حبكة غامضة ورسائل فلسفية، أما على مستوى بناء الشخصيات الرئيسية فقد كان مقبولا جدا رغم أنه لم يوفر خلفية نفسية كافية للشخصيات المساعدة غير أن ذلك يعود لقصر زمن الملسل وعدد حلقاته المحدود.

في المقابل تميزت نهاية الحكاية بصدمتها فبدلا من الوصول إلى قرار نهائي تعود البطلة داليدا إلى نقطة البداية في مشهد يثير التساؤلات.

ويمكن قراءة هذه النهاية على أنها خدعة سردية، ولكنها تحمل دلالة أعمق فالزمن يمنح البطلة «فرصة ثانية» للعودة إلى حياتها السابقة التي أفسدتها، مما يحول الحبكة إلى بيان فلسفي حول القدر والفرصة.



في حكاية «ديجافو» ومن خلال استقرائي للحلقة الأولى وتوقعاتي لباقي الحكاية، تظهر نسمة سمير قدرة على التنوع حيث تنتقل من الخيال العلمي إلى الدراما النفسية الواقعية.

تدور القصة حول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية تستخدم ظاهرة و«ديجافو» وفقدان الذاكرة كآلية سردية، وتتناغم هذه الآلية تماما مع الشعار العام للمسلسل حيث يكشف فقدان الذاكرة أن الحقيقة غالبا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح، واستخدامها لظاهرة نفسية حقيقية وإن كانت غامضة يضفي على الحكاية ثقلا أكبر ويجعل المشاهد يصدق ما يراه.

تتشابه الحكايتان في بنيتهما الفكرية فكلاهما يستخدم حدثا غير اعتيادي سواء كان قفزة زمنية أو فقدان ذاكرة للكشف عن صراعات إنسانية معقدة، ففي «بتوقيت 2028» تستخدم القفزة الزمنية لفضح الخيانة الزوجية، بينما في «ديجافو» تستخدم فقدان الذاكرة لكشف التوترات الخفية في العلاقات الزوجية.



هذا التماسك الفكري يشير إلى أن الكاتبة لا تنجذب إلى الأداة السردية في حد ذاتها بقدر اهتمامها باستخدامها كمرآة تعكس الواقع الإنساني المشوه.

بالنسبة لي نسمة سمير كاتبة ذات رؤية فكرية واضحة وقدرة على بناء حبكات عالية المفهوم تكمن قوتها في طرح أسئلة فلسفية عميقة وإثارة الغموض، مع ربط كل ذلك بقضايا واقعية تلامس حياة المشاهد الذي أراه قد أصبح أكثر وعيا ويميل للتحليل حيث بات متاحا له بشكل أكبر القراءة بسهولة في التحليل والنقد وعلوم النفس والاجتماع وهو جالس في بيته.

ومع ذلك أقول إن هناك مجالا للتطويرلتصل نسمة سمير إلى إمكاناتها الكاملة وذلك بالتركيز على جانبين رئيسيين وهما إتقان الهيكل السردي لتجنب فجوات الإيقاع في الحلقات، والعمل على تعميق بناء الشخصيات الثانوية لإضفاء المزيد من الثقل على الصراعات الرئيسية.. وأعتقد أن ذلك سنراه حين تكتب مسلسل ذات حلقات أكثر سواء كانت 15 حلقة أو 30 حلقة.

دعني أقول إن نسمة سمير وغيرها من الكتاب الشبان وخصوصا في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذين أتاح لهم المنتج كريم أبو ذكري الفرصة كاملة، هم إضافة قيمة للدراما المصرية، فكتابات نسمة مثلا تمثل خطوة مهمة نحو تقديم أعمال تجمع بين الطموح الفكري والعمق النفسي، إذ أثبتت أنها صوت يساهم في دفع حدود الأنواع الدرامية في المنطقة وتقديم تجارب مشاهدة تتحدى التفكير التقليدي.

