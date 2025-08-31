الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

220 يوم.. حين يكتب الزمن روايته الأخيرة

قدم مسلسل «220 يوم» نفسه كعمل مختلف عن السائد في الدراما العربية، لم يكن مجرد قصة حب رومانسية تقليدية، بل كان محاولة جريئة للغوص في أعماق المشاعر الإنسانية، ومساءلة العلاقة المعقدة بين الإنسان والزمن والأمل، ونجح في أن يكون حديث الجمهور والنقاد معا سواء بالمدح أو بالانتقاد.

 

القصة التي كتبها محمود زهران وشارك في صياغة السيناريو والحوار سمر بهجت ونادين نادر، تقوم على مفارقة إنسانية موجعة.. الكاتب أحمد فضل يكتشف إصابته بورم خطير في المخ، بينما زوجته مريم تكتشف في التوقيت ذاته أنها حامل بطفلهما الأول.. 

 

ما يفصل بين الحدثين هو 220 يوما فقط، وهي المدة التي ستعيش فيها الشخصيات تحت وطأة القلق والصراع النفسي بين قدوم حياة جديدة ورحيل محتمل، هنا يصبح المرض والزمن هما العدو الحقيقي لا خصم خارجي كما جرت العادة في الدراما.

 

هذا الاختيار أعطى القصة عمقا وواقعية، لكنه في المقابل جعل إيقاع الحلقات الأولى بطيئا بالنسبة للبعض، ما دفع بعض النقاد لوصف البداية بأنها تمهيد طويل بلا أحداث جوهرية.

 

الإخراج الذي تولاه كريم العدل حمل بصمة بصرية وشعورية واضحة، التنقل بين عالم الواقع وعالم الرواية التي يكتبها أحمد كان يتم بسلاسة لافتة عبر تفاصيل دقيقة في الإضاءة والألوان، مدعوما بموسيقى تامر كروان التي منحت المشاهد عمقا إضافيا في لحظات التوتر أو الأمل.

 

العدل حرص على أن يبقى المشاهد مندمجا رغم بطء الإيقاع، واختار أن يعتمد على الحركة الذكية للكاميرا لتوجيه الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة التي تحمل معان كبيرة.

 

أما على مستوى الأداء التمثيلي، فقد كان لكريم فهمي نصيب كبير من الضوء، فقدم شخصية الكاتب بجدية واضحة، حتى إنه غير مظهره جذريا لحاجات الدور، إلا أن أداءه أثار انقساما فبينما رأى البعض أنه وصل إلى مرحلة نضج فني، اعتبر آخرون أن أداءه بارد ومصطنع.. غير أنني أراه أنضج أدواره في مشواره.

 

في المقابل جسدت صبا مبارك دور مريم، بمزيج من مشاعر القلق والحب والتماسك في آن واحد بصدق كبير، خصوصا في المشاهد التي كانت تحاول أن تطمئن زوجها بابتسامة تخفي خلفها خوفا دفينا. الكيمياء بين فهمي وصبا، والتي أعادت للأذهان شراكتهما السابقة في «حكايات بنات»، أضافت للعمل دفئا وعمقا جعل القصة أكثر إقناعا.

 

النهاية كانت واحدة من أكثر عناصر المسلسل إثارة للجدل، فقد اختار صناع العمل نهاية مفتوحة، يظهر فيها أحمد في عمر متقدم وهو يعلن جملة مفتاحية «اليأس يجلب موتا والأمل يمنح حياة وأنت من يختار النهاية» هذه الخاتمة أثارت نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.. 

حيث انقسم الجمهور بين من اعتبرها رسالة قوية تدعو للتأمل، ومن رأى أنها غامضة وغير مرضية، لكن في النهاية تحقق الغرض الأساسي وهو  استمرار الحديث عن العمل حتى بعد إسدال الستار على حلقاته.

 

يمكن القول إن «220 يوم» ليس عملا مثاليا لكنه بالتأكيد تجربة تستحق المشاهدة، قوته تكمن في قصته الإنسانية المؤثرة، وفي سيناريو إعتمد على الصراع الداخلي بدلا من المواجهات التقليدية، إخراجه جاء حساسا ومدروسا، وأداء أبطاله رفع من قيمة العمل، لكن في المقابل عانى المسلسل من بطء ملحوظ في البداية، ومن نمطية في تقديم شخصية البطل، فضلا عن نهاية مثيرة للانقسام.

الباحثون عن البيض.. من زمن الرجالة لزمن وجع الضهر

كولين هوفر تقرأ مستقبل داليدا «بتوقيت 2028»

وفي المحصلة النهائية يمكن القول إن «220 يوم» ليس مجرد دراما رومانسية بل عمل يقدم كدرس عن الأمل في مواجهة الخوف، وهو تجربة مختلفة في الدراما قد لا تناسب الجميع لكنها بلا شك ستترك أثرا عند من يتأملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل 220 يوم كريم العدل صبا مبارك تامر كروان المشاعر الانسانية الدراما كريم فهمي كريم فهمي فى مسلسل 220 يوم فيتو بوابة فيتو الكاتب الساخر محمود الغول

مواد متعلقة

لهذا يلام على صلاح حين يصمت

هل يجب أن نغلق تيك توك؟!

كيف روج الإخوان للسردية الإسرائيلية بشأن إغلاق معبر رفح

الملك لير على عتبة الفخراني

فات الميعاد.. دراما صادقة تحترم عقولنا

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads