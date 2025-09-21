الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السيولة المحلية في قطر ترتفع إلى مستوى قياسي خلال أغسطس

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي

قفزت السيولة المحلية في قطر بنهاية أغسطس 2025 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 741.7 مليار ريال، مدعومة بنمو ملحوظ في الودائع، وفقًا لبيانات الوضع النقدي الصادرة عن الجهاز المصرفي في البلاد.

السيولة المحلية في قطر

وأظهرت البيانات أنّ المعروض النقدي (م2) سجّل خلال أغسطس نموا سنويًا بنسبة 1.82%، مدفوعًا بزيادة الودائع لأجل بنسبة 7% لتصل إلى نحو 345.8 مليار ريال.

على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 4.60%

وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل على قطر غيرت المشهد وتحركاتنا ستختلف

النقد المتداول في قطر 

 كما ارتفع عرض النقد الضيق (م1) بنسبة 1.65% ليبلغ 150.2 مليار ريال، بدعم من نمو الودائع تحت الطلب إلى 136.6 مليار ريال، إضافة إلى صعود النقد المتداول إلى 13.6 مليار ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطر السيولة المحلية الجهاز المصرفي المعروض النقدي النقد المتداول

مواد متعلقة

على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 4.60%

مصرف قطر المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads