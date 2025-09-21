السيولة المحلية في قطر ترتفع إلى مستوى قياسي خلال أغسطس

قفزت السيولة المحلية في قطر بنهاية أغسطس 2025 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 741.7 مليار ريال، مدعومة بنمو ملحوظ في الودائع، وفقًا لبيانات الوضع النقدي الصادرة عن الجهاز المصرفي في البلاد.

السيولة المحلية في قطر

وأظهرت البيانات أنّ المعروض النقدي (م2) سجّل خلال أغسطس نموا سنويًا بنسبة 1.82%، مدفوعًا بزيادة الودائع لأجل بنسبة 7% لتصل إلى نحو 345.8 مليار ريال.

النقد المتداول في قطر

كما ارتفع عرض النقد الضيق (م1) بنسبة 1.65% ليبلغ 150.2 مليار ريال، بدعم من نمو الودائع تحت الطلب إلى 136.6 مليار ريال، إضافة إلى صعود النقد المتداول إلى 13.6 مليار ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.