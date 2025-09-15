أمير قطر: إسرائيل تريد أن تصبح الدول العربية منطقة نفوذ لها

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته اليوم الإثنين، خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية في قطر: “إن عاصمة بلدي تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض”.

وأضاف أمير قطر: “مواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان والحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة”.

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان

وتابع: “الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتنا تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين وعندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته منا ومن مصر”.

واستطرد قائلا: “موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفا للجميع وإذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها. العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان”.

انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

وأكد أمير قطر: “من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات، وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها”.



ونوه أمير قطر إلى أن إسرائيل تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة، وأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير.



وقال أمير قطر: إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا ومخططاتها لن تمر ونتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير.



وأوضح أمير قطر: لو قبلت إسرائيل مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة بأسرها ما لا يحصى من مآس وحكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية عنصرية في الوقت ذاته وعازمون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

