وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل على قطر غيرت المشهد وتحركاتنا ستختلف

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فيتو

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قطر غيّرت المشهد السياسي في المنطقة بصورة كبيرة، مشددًا على أن التحركات التركية المقبلة ستكون مختلفة بعد هذه التطورات.

قمة الدوحة ورسالة التضامن

وأوضح فيدان، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، أن قمة الدوحة مثلت اجتماع تضامن عربي وإسلامي مهمًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التنسيق بين الدول المشاركة كان مؤثرًا وتجاوز حدود البيانات الرسمية.

التوسع الإسرائيلي وأبعاده

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل تواصل سياساتها التوسعية بشكل واضح، سواء عبر الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية أو عبر استهداف دول الجوار، معتبرًا أن تل أبيب ترى في تنمية هذه الدول تهديدًا مباشرًا لمصالحها.

دعوة لتحرك إسلامي مشترك

وأضاف فيدان أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كبرى أمام هذه السياسات، مما يتطلب خطوات وتدابير جادة لوقف التمدد الإسرائيلي، خاصة في ظل رفض تل أبيب القاطع لحل الدولتين.

