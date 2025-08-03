بنك الكويت المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 137.2 مليار دولار في يونيو

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.5% ليصل إلى 41.9 مليار دينار كويتي (137.26 مليار دولار) في يونيو الماضي على أساس شهري.

وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في يونيو الماضي، بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.4 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية

أضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 2.4% لتبلغ 1.8 مليار دينار، فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، ممثلا بسندات «المركزي»، بنسبة 7.5% إلى 1.2 مليار دينار.

كما أوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.4% في يونيو الماضي إلى 97.2 مليار دينار، فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2% إلى 14.5 مليار دينار.

تراجع الودائع لدى المركزي الكويتي

وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي» انخفضت في يونيو الماضي بنسبة 6.7% إلى 700 مليون دينار، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.2% إلى 59.7 مليار دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع بنسبة 0.1% إلى 734.7 مليون دينار، بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.2% إلى 306.2 فلس.

ويُقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع، إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.

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