الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تحرر 107 ألف مخالفة مرورية و124 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة المحاور والطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية؛ في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

 124 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين 

 

 

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات من ضبط 107,357 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

حملات أمنية تضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و59 فرد خرطوش بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

كما جرى فحص 2007 سائقين على الطرق، حيث كشفت النتائج عن 124 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، بما يعكس جدية الحملات في مواجهة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وعلى صعيد متصل، واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1236 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات شروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 159 سائقًا وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًّا، والتحفظ على 9 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

