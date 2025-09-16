إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

تدفقات المياه من سد النهضة، كشف عدد من خبراء الموارد المائية وحوض النيل في مصر عن التصريف الإجباري للمياه، الذي تقوم به إثيوبيا لمياه سد النهضة، برغم توقف جميع توربينات السد، ما أدى إلى فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط، مع فتح 4 بوابات من المفيض العلوي.

استمرار تشغيل المفيض العلوي لسد النهضة

كما أشار الخبراء إلى استمرار تشغيل المفيض العلوي لسد النهضة بقدرة 3 بوابات بشكل شبه كلي، مع مرور المياه من مفيض أعلى السد، مؤكدين أنه في الأيام الماضية قامت إثيوبيا بتشغيل المفيض الجانبي، وتخفيض التدفق من مفيض أعلى السد، عقب انتهاء احتفالية أفتتاحه، وخفضت عدد بوابات المفيض بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الإثيوبية من موجة أمطار أعلى من المتوسط.

وقال الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن الموقف الحالي في سد النهضة: "استمرار تشغيل المفيض بقدرة 3 بوابات بشكل شبه كلي مع مرور المياه من مفيض أعلى السد".

تشغيل المفيض العلوي لسد النهضة، فيتو



وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه “في الأيام الماضية، قامت إثيوبيا بتشغيل المفيض الجانبي، وتخفيض التدفق من مفيض أعلى السد، عقب انتهاء الإحتفالية وتوقف مرور المياه لفترة من أعلى السد الخرساني "السرج"، ثم خفضت عدد بوابات المفيض بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية الإثيوبية من موجة أمطار أعلى من المتوسط يومي 10 الى 12 سبتمبر، ما ساهم في عودة مرور المياه من مفيض أعلى السد مرة أخرى مع تشغيل 3 بوابات بالمفيض الجانبي".

زيادة تدفقات النيل الأزرق وارتفاع منسوب بحيرة الروصيرص

وعن موقف سد الروصيرص السوداني، الأقرب لمصر، مع تدفق مياه النيل، أوضح الباحث هاني إبراهيم أن "موقف في الروصيرص السوداني يتمثل في رفع التدفقات بتاريخ اليوم عما كان عليه يوم 12 سبتمبر الجاري، بما يساهم في ارتفاع منسوب النيل الأزرق بمعدل أكبر من الأيام الماضية".

وأكد الباحث هاني إبراهيم على "استمرار ارتفاع منسوب بحيرة الروصيرص وفق مقارنة بين يومي 12 و15 سبتمبر، وارتفاع التدفقات الواردة من السد الاثيوبي (الكارثي).

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أنه "لا توجد تقديرات لما يطلقه الروصيرص حاليًا، أما تقديرات ما يتم تمريره من السد الكارثي، أو المتوقع أن تصل إلى محطة الديم بالسودان على الحدود مع إثيوبيا لا تقل عن 600 مليون متر مكعب يوميًا، بعد تشغيل 4 بوابات بالمفيض منذ ساعات قليلة".

إجبار إثيوبيا على تصريف مياه سد النهضة

كما أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة أن هناك تصريف إجبارى للمياه من سد النهضة مع استمرار توقف جميع التوربينات، حيث قال: "حاليًا تشغيل التوربينات أو توقفها لايؤثر على تدفق المياه نحو السودان ومصر".

إجبار إثيوبيا على تصريف مياه سد النهضة، فيتو

وكشف الدكتور عباس شراقي عن سر تأجيل افتتاح سد النهضة لمدة عام، فقال: "تأجل افتتاح سد النهضة من 5 سبتمبر 2024، حيث اكتملت الانشاءات الهندسية واكتمل الملء أيضًا، بسبب عدم تركيب 9 توربينات فى ذلك الوقت، وفى 9 سبتمبر الجارى احتفلت إثيوبيا بافتتاح السد واكتماله بنسبة 100%، وحضر هذه المناسبة مجموعة من الرؤساء الأفارقة".

وتابع الدكتور عباس شراقي: "إلا أنه قد اتضح أن جميع التوربينات متوقفة، مما أدى إلى فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط مع فتح 4 بوابات من المفيض العلوى، بإجمالى إيراد يومى نحو السودان ومصر 450 مليون متر مكعب، واستمر توقف التوربينات حتى يوم 15 سبتمبر 2025، وتتدفق المياه إجباريا من أعلى الممر الأوسط".

وأشار عباس شراقي إلى "ضرورة فتح بوابات المفيض العلوى، ولو كان نصف عدد التوربينات يعمل لما احتاجت إثيوبيا لفتح بوابات المفيض العلوى وتوقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط".

وأكد عباس شراقي أنه "فى حالة تشغيل جميع التوربينات سوف يصل إلى السودان ومصر نفس كمية المياه 450 مليون متر مكعب يوميًا، وبالتالى تشغيل التوربينات أو توقفها فى سبتمبر وأكتوبر لايؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر".

