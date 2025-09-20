التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

سد النهضة، لا تزال إثيوبيا مستمرة في تعنتها، برغم عدم استفادتها بشكل واضح من تخزينها لمياه النيل في بحيرة سد النهضة، والذي بلغ 640 مترا، أي 74 مليار لتر مكعب.

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم أن التوربينات في السد لا تعمل، ولا تتوفر الكهرباء للإثيوبيين برغم افتتاح السد.

توقف توربينات سد النهضة بعد أيام من افتتاحه

وكشف الباحث هاني إبراهيم عدم صدق الادعاء الأثيوبي بوصول الكهرباء للإثيوبيين، مؤكدًا أن كهرباء سد النهضة لا تصل سوى إلى 25% فقط من الإثيوبيين، وأن إثيوبيا تستثمر الكهرباء القليلة التي تخرج من السد في تعدين العملة الرقمية "البتكوين".

وقال هاني إبراهيم عن توقف توربينات سد النهضة: "مقارنة لموقف 4 توربينات بالسد الإثيوبي بعد اكتمال السد، وقصة الافتتاح التي شهدت تشغيل جميع التوربينات بما فيهم الأربعة توربينات في المقارنة، وبما فيهم ما لم يتم ربطه بالشبكة".

وتابع هاني إبراهيم أنه: "في اليوم التالي تم وقف 2 منهم وأصبح العمل يتم من خلال 2 "توربين"، بعد أيام تم وقف 1 إضافي وأصبح التشغيل يتم لتوربين أوحد من أربعة توربينات".

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن "الغرض الإثيوبي من الكهرباء منتفي تمامًا، والتوربينات في المقارنة هي الوحدات أرقام 11 إلى 14 في الحوض الغربي للتوربينات العلوية".

الشبكة غير مكتملة والكهرباء لا تصل للإثيوبيين

وأضاف هاني إبراهيم "توجد بعض التوربينات تعمل بالتبادل في سياق آخر، عدد التوربينات مبالغ فيها في تصميم القدرة المركبة للسد 5150 ميجاوات، والصحيح أنها سوف تكون أقل من 2000 ميجاوات".

وعن الادعاءات الإثيوبية بشأن سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "بعض الإثيوبيين سوف يقولون إن التشغيل حسب الحاجة، ولكن ألم يكن الإدعاء بأن السد سوف يساهم في تقليل جمع الحطب، وتوصيل الكهرباء لعشرات الملايين من الشعب الإثيوبي وعليه كانت هناك حاجة للكهرباء!".

وأضاف هاني إبراهيم: "سوف يرد البعض من الحبشة بأن الشبكة لم تكتمل، ولذلك نقوم بتوفير الكهرباء للتصدير وتعدين العملات الرقمية وحصد الأموال".

ورد هاني إبراهيم على الادعاءات الإثيوبية فقال: "أليس من الأفضل توفير محطات صغيرة، سواء رياح أو شمسية، بدلًا من إنشاء شبكة معروف جيدًا أنها لن تصل إلى جميع الإثيوبيين المتفرقين بين التلال والجبال، وعليه يستحيل توصيل الكهرباء لهم".

وتساءل هاني إبراهيم: "كم من المدة يلزم جمع الأموال وتوفير الكهرباء لشبكة لا تصل سوى إلى 25 % من الإثيوبيين، وتلقون الاتهامات علينا بأننا نمنع التنمية عن إثيوبيا، في حين أنتم تصدرونها منذ سنوات، ولم تتذكروا حاجة الشعب الإثيوبي للكهرباء".

إثيوبيا تملأ سدود أخري على النيل الأزرق

وعن تدفقات بحيرة سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "التدفق الوارد إلى بحيرة السد الكارثي لا يساهم فيه الأمطار فقط، بل هناك دور لسياسة تشغيل سدود أخرى على منظومة النيل الأزرق، من بينها سد ارجو ديديسا، وهو يسع لحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ويتم الوصول إلى 1.5 مليار أو أعلى قليلُا لأسباب فنية".

وكشف هاني إبراهيم عن الملء الذي قامت به إثيوبيا في سد آخر، فقال: "سد ارجو ديديسا استمر في عمل الملء حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، ومن 9 سبتمبر تحديدًا وبالتزامن مع اكتمال السد الكارثي، بدأ في تشغيل المفيض بشكل كبير وتتراجع سعته حاليًا".

وعن موقع سد ارجو ديديسا الإثيوبي، قال هاني إبراهيم: "موقع السد يقع على مسافة تتجاوز 250 كيلو متر من جنوب بحيرة السد الإثيوبي... والمختصر أن التدفقات سوف تستمر لفترة لموقع السد، ومتوقع استمرار تمرير تدفقات كبيرة في اتجاه السودان، ويبدو أن الأمر مقصود فكانت هناك حلول كثيرة لتخفيف الضرر على السودان".

