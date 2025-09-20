السبت 20 سبتمبر 2025
نظر تجديد حبس علياء قمرون بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل بعد قليل

علياء قمرون
علياء قمرون

تنظر المحكمة المختصة بعد قليل، جلسة تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية. 

وأنكرت قمرون الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليها، مشيرة إلى أنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.

وأضافت أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا، فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.

وأشارت إلى أنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها، ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل.

القبض على علياء قمرون

 وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على  البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

وذكر بيان رسمى؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، مقيمة بالمنوفية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

