3137 مدرسة تستقبل الطلاب في العام الدراسي الجديد بمحافظة أسيوط (فيديو وصور)

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد انتظام الدراسة بمدرستي الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وناصر الثانوية العسكرية بنين، وذلك فى أول يوم دراسى للمدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة اليوم الأحد بمدارس أسيوط، والتى بدأت بمرحلة رياض الأطفال “كي جي 1”، بالإضافة للصف الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة.

وزار خلال جولته مدرستى الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وناصر الثانوية بنين بمدينة أسيوط.

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تحية العلم وترديد النشيد الوطنى، واستمع إلى الكلمة الموحدة عن حب الوطن وتعميق الولاء والانتماء، مقدما التهنئة لكافة العاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وتفقد الدسوقي الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين، واطمأن منهم على سير العملية التعليمية وانتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية ومستوى الأطفال والتلاميذ، والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة - خلال الجولة - على سرعة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

مدارس أسيوط تستقبل مليونا و213 ألفا

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى 11 إدارة تعليمية استعدت لاستقبال مليون و213 ألف طالب وطالبة تقريبا داخل 3137 مدرسة بإجمالى عدد فصول 39 ألفا و999 فصلا دراسيا بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية.



يذكر أن محافظة أسيوط شهدت هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد 2025/2026. كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 207 مليون جنيه، فضلًا عن الصيانة العاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه بإجمالي 227 مليون جنيه، بما يضمن تحسين البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

