لف وارجع تاني، مدارس أسيوط تعيد الطلاب لمنازلهم لاسقبالها الصفوف الأولى فقط (فيديو)

انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة بجميع مدارس محافظة أسيوط، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 مع حضور بعض المراحل واستكمال باقي المراحل خلال أيام الأسبوع.

مدارس أسيوط تستقبل الصفوف الأولى وإعادة باقي الطلاب لمنازلهم



ورصدت فيتو خلال تغطيتها اليوم حضور طلاب مدارس أسيوط رغم استقبال الصفوف الأولى فقط من الطلاب مما أدى إلى إبلاغ باقي الطلاب بالعودة فورا للمنازل وحضورهم في الأيام المخصصة لكل مرحلة.

أولياء الأمور تصطحب الطلاب لتسكينهم في الفصول



فيما حرص أولياء الأمور بمحافظة أسيوط على اصطحاب أطفالهم الصغار في أول أيام العام الدراسي لتسكينهم في الفصول بينما عاد آخرون بذويهم من الطلاب الأكبر سنا للمنازل فور علمهم بعدم استقبالهم اليوم.





وانطلق أمس السبت العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة اليوم الأحد، بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة الالتزام بالكثافات المحددة بالفصول الدراسية وسط متابعة ميدانية مكثفة ومتواصلة يوميا من قيادات الوزارة بمختلف المحافظات.

الغياب الإلكتروني بالمدارس



وأهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس بضرورة تفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي الجديد.

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي بدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًّا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

