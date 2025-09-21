الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

مطالب أولياء الأمور من وزير التعليم خلال زيارته للقليوبية: نقل طالب وسيلفي (فيديو)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في القليوبية، فيتو

شهدت زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لمحافظة القليوبية اليوم، أجواء ودية تخللتها لقاءات مباشرة مع أولياء الأمور أمام عدد من المدارس.

دهشة وزير التعليم من عدم رغبة طالبات القليوبية في مهنة التدريس

شاهد، جولة وزير التربية والتعليم بمدارس القليوبية في أول أيام العام الدراسي

مطالب أولياء الأمور من وزير التعليم خلال زيارته للقليوبية

وخلال النقاشات، تقدمت إحدى أولياء الأمور بطلب لنقل ابنها إلى مدرسة أخرى، حيث استمع الوزير إلى شكواها ووجّه المختصين بدراسة الطلب. 

كما طلبت ولية أمر أخرى التقاط صورة سيلفي تذكارية مع الوزير والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وهو ما استجاب له المسئولان بابتسامة وترحيب.

وأكد الوزير خلال جولته أن باب الوزارة مفتوح لاستقبال أي مقترحات أو شكاوى، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع أولياء الأمور لتحقيق مصلحة الطلاب.
وخلال زيارته إلى مدرسة بنها الثانوية بنات، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول طموحاتهن المستقبلية، فسأل عمن ترغب في أن تصبح طبيبة فرفعت مجموعة من الطالبات أيديهن، ثم من ترغب أن تكون مهندسة فاستجابت أخريات. لكن عند سؤاله: "من تريد أن تصبح معلمة؟" لم ترفع أي طالبة يدها، ما أثار دهشته ودفعه للتأكيد على أن مهنة التدريس هي أساس جميع المهن، قائلًا: “المعلم هو من يعلّم الطبيب والمهندس والضابط وكل أصحاب التخصصات”.

وأكد الوزير خلال الجولة أن الوزارة تعمل على إعادة المكانة اللائقة لمهنة التعليم، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع أولياء الأمور للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم بما يحقق مصلحة الطلاب ويطور العملية التعليمية.

