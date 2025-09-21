مطالب أولياء الأمور من وزير التعليم خلال زيارته للقليوبية: نقل طالب وسيلفي (فيديو)

شهدت زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لمحافظة القليوبية اليوم، أجواء ودية تخللتها لقاءات مباشرة مع أولياء الأمور أمام عدد من المدارس.

مطالب أولياء الأمور من وزير التعليم خلال زيارته للقليوبية

وخلال النقاشات، تقدمت إحدى أولياء الأمور بطلب لنقل ابنها إلى مدرسة أخرى، حيث استمع الوزير إلى شكواها ووجّه المختصين بدراسة الطلب.

كما طلبت ولية أمر أخرى التقاط صورة سيلفي تذكارية مع الوزير والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وهو ما استجاب له المسئولان بابتسامة وترحيب.

وأكد الوزير خلال جولته أن باب الوزارة مفتوح لاستقبال أي مقترحات أو شكاوى، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع أولياء الأمور لتحقيق مصلحة الطلاب.

وخلال زيارته إلى مدرسة بنها الثانوية بنات، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول طموحاتهن المستقبلية، فسأل عمن ترغب في أن تصبح طبيبة فرفعت مجموعة من الطالبات أيديهن، ثم من ترغب أن تكون مهندسة فاستجابت أخريات. لكن عند سؤاله: "من تريد أن تصبح معلمة؟" لم ترفع أي طالبة يدها، ما أثار دهشته ودفعه للتأكيد على أن مهنة التدريس هي أساس جميع المهن، قائلًا: “المعلم هو من يعلّم الطبيب والمهندس والضابط وكل أصحاب التخصصات”.

وأكد الوزير خلال الجولة أن الوزارة تعمل على إعادة المكانة اللائقة لمهنة التعليم، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع أولياء الأمور للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم بما يحقق مصلحة الطلاب ويطور العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.