شاهد، جولة وزير التربية والتعليم بمدارس القليوبية في أول أيام العام الدراسي

أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف صباح اليوم الأحد زيارة مفاجئة على عدد من مدارس محافظة القليوبية، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من قيادات المديرية، في إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

زيارة وزير التعليم للقليوبية

وشملت الزيارة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة، حيث تفقد الوزير الفصول الدراسية وتابع سير الحصص، واطمأن على انتظام حضور الطلاب ومستوى الانضباط داخل المدارس، كما استمع إلى آراء الطالبات والمعلمين حول تطبيق نظام البكالوريا الجديد الذي تسعى الوزارة إلى تعميمه تدريجيًّا خلال السنوات المقبلة.

وأجرى الوزير حوارات مفتوحة مع عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، استمع خلالها لأسئلتهم ومقترحاتهم حول المناهج الدراسية، مؤكدًا أن مادة البرمجة التي أُدرجت مؤخرًا ضمن المناهج تعد من ركائز التعليم العصري، لما لها من أهمية في تأهيل الطلاب لسوق العمل المستقبلي القائم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة تسعى إلى تطوير المناهج بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن دراسة البرمجة لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تنمي مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته بزيارة الوزير، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتعلم في جميع مدارسها.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في متابعة المدارس ميدانيًا دون سابق إنذار، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتحفيز الإدارات التعليمية على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب.

