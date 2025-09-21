ورود وشوكولاتة وهدايا، مدارس الغربية تستقبل التلاميذ في أول أيام الدراسة (فيديو)

شهدت مدارس محافظة الغربية أجواء احتفالية في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث حرصت الإدارات التعليمية على استقبال التلاميذ بالورود والشوكولاتة والهدايا لبث روح البهجة وتشجيعهم على الانتظام منذ اليوم الأول.

وفي مدرسة عزبة المنشاوي القبلية التابعة لمركز السنطة، حضر الدكتور هيثم سكر مدير الإدارة التعليمية بالسنطة فعاليات استقبال التلاميذ، حيث تابع انتظام العملية التعليمية وتواجد المعلمين داخل الفصول منذ بداية اليوم الدراسي.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة أنهت استعداداتها مبكرًا لاستقبال الطلاب مع التشديد على الانضباط والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج وتفعيل الأنشطة التربوية التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأضاف أن المديرية حريصة على توفير أجواء تعليمية آمنة وتكثيف المتابعات الميدانية لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول، مشيرًا إلى أن استقبال التلاميذ بالورود والشوكولاتة يعكس اهتمام الدولة والقيادات التعليمية برعاية الطلاب وغرس قيم المحبة والانتماء داخل نفوسهم.



