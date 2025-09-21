الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال المتوقع
تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي، فيتو

يستضيف أرسنال نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

 

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، جابرييل، ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندى، مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو.


خط الهجوم: ابريتشي إيزى، فيكتور جيوكيرس، نوني مادويكي.

 

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال عبر قناة beIN sports HD 1.

وحقق آرسنال الفوز على حساب أتلتيك بلباو بهدفين دون رد  في دوري الأبطال قبل قمة الليلة بالبريميرليج بين أرسنال ومان سيتي. 

كما حقق مانشستر سيتي الفوز يوم الخميس الماضي أمام نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، 

ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الماضية في ديربي مانشستر 3-0.

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يقع مانشستر سيتي في المركز الـ12، برصيد 6 نقاط قبل مباراة الليلة.

وشهدت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وكان آخر انتصار لفريق مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، على أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/ 2023،  بنتيجة (4-1).

 

 

 

