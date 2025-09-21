الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد مانشستر
أرسنال ضد مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الإمارات لمتابعة قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي.

وتنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

وقبل مباراة الليلة لعب آرسنال أمام مانشستر سيتي، في عدد 201 مباراة في جميع المسابقات، كان الفوز من نصيب آرسنال في 96 منها، في حين انتصر السيتي في 58 مواجهة، بينما حسم التعادل 47 مواجهة بين الطرفين.

وسجل لاعبو أرسنال في شباك مانشستر سيتي 324 هدفًا، في حين سجل لاعبو السماوي في شباك الجانرز 249 هدفًا.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي قبل قمة البريميرليج 

المباريات: 201 مباراة 

فوز أرسنال: 96 مباراة 

فوز مانشستر سيتي: 58 مباراة 

التعادل: 47 مباراة 

أهداف أرسنال: 324 هدفًا

أهداف مانشستر سيتي: 249 هدفًا

وكانت آخر مباراة جمعت بين آرسنال ومانشستر سيتي في 2 فبراير الماضي لحساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات معقل الجانرز، وانتهت بانتصار أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

يعود آخر انتصار لـ مانشستر سيتي على آرسنال في 26 أبريل 2023 في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-1، وبعدها لم يتذوق السماوي طعم الانتصار بواقع 3 هزائم “منهم واحد بعد ركلات الترجيح في الدرع الخيرية” وتعادلين.

