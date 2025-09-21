الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

آرسنال يصطدم بـ مانشستر سيتي في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

أرسنال ومانشستر سيتي،
أرسنال ومانشستر سيتي، فيتو

يلتقي مانشستر سيتي ضد آرسنال، مساء اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وكان مانشستر سيتي حقق فوزًا يوم الخميس الماضي أمام نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما حقق آرسنال الفوز على حساب أتلتيك بلباو بهدفين دون رد قبل قمة الليلة بالبريميرليج بين آرسنال ومان سيتي.

 

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الماضية في ديربي مانشستر 3-0.

 

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يقع مانشستر سيتي في المركز الـ12، برصيد 6 نقاط قبل مباراة الليلة.

 

وشهدت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

 

وكان آخر انتصار لفريق مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، على أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/ 2023،  بنتيجة (4-1).

