موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على آرسنال، مساء اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزًا يوم الخميس الماضي أمام نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما حقق آرسنال الفوز على حساب أتلتيك بلباو بهدفين دون رد قبل قمة الليلة بالبريميرليج بين أرسنال ومان سيتي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الماضية في ديربي مانشستر 3-0.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يقع مانشستر سيتي في المركز الـ12، برصيد 6 نقاط قبل مباراة الليلة.

وشهدت مباراة آرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/ 25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وكان آخر انتصار لفريق مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، على آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/ 2023، بنتيجة (4-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.