فايزة أحمد، صوت لامس قلوب الأمهات رغم محنتها الأسرية وصدفة وراء شهرتها في مصر

فايزة أحمد، صوت من أجمل الأصوات، كله شجن، اشتهرت باللون العاطفي الراقي من الغناء، لقبت بـ كروان الشرق والكروان المغرد، وبرعت في أغانى الأسرة ست الحبايب وبيت العز يابيتنا، يا غالى على يا حبيبى يا خويا، وصف عبد الوهاب صوتها بالكريستال المكسور، رحلت فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر عام 1983.

ولدت فايزة أحمد عام 1930، من أب سوري ـ أحمد بيكو ـ وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، انفصل الوالدان فعاشت فى حرمان وعندما تزوجت الأم من أحمد الرواس نسبت فايزة إليه، وعندما بلغت الحادية عشرة تقدمت للإذاعة اللبنانية حتى يتم إجازتها كمطربة لتحترف الغناء، ورغم أنها اعتمدت فعلا في الإذاعة إلا أنها لم تلق قبولا في لبنان، وذهبت لإذاعة دمشق ولم تحقق نجاحا هناك، وتحت إلحاح والدتها تزوجت من المونولوجست اللبناني عمر نعامى، لكن تم الطلاق وخرجت من زوجة فاشلة بابنتها فريـال.

أبشر غيرك كانت البداية

التقت فايزة أحمد صدفة بالفنانة ميمى شكيب وزوجها سراج منير في بيروت اللذين أقنعاها بالحضور إلى القاهرة من أجل الشهرة والغناء، وأمام إصرار فايزة أحمد على السفر تم الطلاق من زوجها الثانى،وفى القاهرة التقت الإذاعي صلاح زكى الذي قدمها إلى الإذاعة المصرية في أغنية "أبشر غيرك" من ألحان محمد محسن عام 1959 إلى أن أعجب بصوتها المخرج محمد الموجى وقدم لها لحن أغنية "أنا قلبى ليك ميال" ولاقت إعجاب الموسيقيين لتنطلق بعدها في كل المحطات الإذاعية، فكانت شهادة مولد فنانة كبيرة فى عالم الطرب ثم أعقبتها أغاني: ياما القمر ع الباب، بيت العز يابيتنا.

ست الحبايب أشهر أغانى الأسرة



وكان اللقاء مع الملحن بليغ حمدى المحطة الثانية في مشوار فايزة أحمد الفني فلحن لها: حبيبى يا متغرب، عشان أحبك، ماتحبنيش بالشكل ده، ولسيد مكاوى غنت "مش كثير على قلبي"، ولفريد الأطرش غنت "يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه"، إلى أن التقت بالموسيقار محمد عبد الوهاب فقدمت: ست الحبايب، تراهنى، وقدرت تهجر، قالولي هان الود عليه التي غناها عبد الوهاب بصوته أيضا، وغيرها.

المطربة الراحلة فايزة أحمد

وكانت أهم المحطات في حياة فايزة أحمد لقائها بالملحن محمد سلطان في منزل فريد الأطرش فجذبه إليها عطفها وحنانها وفطرتها، وبدأ التعارف ليشكلا معا أشهر دويتو فني وزوجي في نفس الوقت، فقدمت معه أول أغنية "هاتوا الفل مع الياسمين" تبعها أغنيات: مال على مال، ياطير الشوق، أيوة تعبنى هواك وغيرها حتى أنه لحن لها 80% من أغنياتها.



قدمت فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة، كما قدمت للتليفزيون 80 أغنية وعشرات الحفلات فى مصر والبلاد العربية، كما لعبت دور البطولة في أوبريت مصر بلدنا على مسرح البالون، وآخر أغنياتها من كلمات حسين السيد وتلحين رياض السنباطي "لا ياروح قلبى أنا"، حيث أصابها مرض سرطان الكبد دخلت على إثره في غيبوبة طويلة حتى فارقت الحياة.

كروان الشرق فايزة أحمد



وعن صوت فايزة أحمد قالت أم كلثوم: هو الصوت النسائي الوحيد الذي أطرب له وأسمعه بنشوة، وهي من قال عنها رياض السنباطي: أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم، كما أطلق عليها الشاعر كامل الشناوي لقب كروان الشرق وقال عنها حلمى بكر كانت أجمل صوت، وصوتها مغطى على شكلها، ويصف الملحن محمد سلطان صوت فايزة أحمد بأنه مثل الكروان المغرد، صوت شجى وشديد الأصالة وهو أيضا قوى وواضح النبرات لا تخطئه الأذن، صوت يتمتع بثقافة موسيقية واسعة وخبرة عملية عريضة جعله صوت شديد الخصوصية.

سبعة أفلام في السينما



اكتشف المخرج حسين فوزي فايزة أحمد فى التمثيل فأسند إليها دور مطربة في فيلم "تمر حنة" وضم أغنية أنا قلبي لك ميال إلى الفيلم فحققت مزيدا من النجاح لتقدم بعده سبعة أفلام هي كل مشوارها السينمائى منهم: أنا وبناتى الذي غنت فيه "بيت العز يابيتنا، وأغنية تعلالى يابا تعلالى، وحيران، ثم قدمت دورا في فيلم ليلى بنت الشاطئ مع محمد فوزى وليلى فوزى، ثم كان اللقاء مع الفنان إسماعيل يس في فيلم "المليونير الفقير" الذي قدمت فيه أغنية "يا حلاوتك يا جمالك "،، امسك حرامي، عريس مراتي، وآخر أفلامها منتهى الفرح إخراج عباس كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.