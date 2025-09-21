مدارس القليوبية تستقبل الطلاب بالشيكولاتة وأعلام مصر (صور)

وزع خالد أبو العلا مدير عام إدارة العبور التعليمية، بتوجيهات ورعاية مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية، الأعلام المصرية والعصائر والبسكويت والشيكولاتة على التلاميذ، في أجواء مبهجة تهدف إلى غرس روح حب الوطن والانتماء في نفوسهم، وتشجيعهم على الإقبال على المدرسة وحب التعلم.

مدير إدارة العبور التعليمية يوزع الاعلام على الأطفال

وتجمع التلاميذ حول مدير إدارة العبور القليوبية في مشهد رائع، مرددين الهتافات الوطنية، في صورة تعكس الفرحة والفخر بمكانة المدرسة وأهمية العلم في بناء المستقبل.



