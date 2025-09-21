الأحد 21 سبتمبر 2025
مدارس القليوبية تستقبل الطلاب بالشيكولاتة وأعلام مصر (صور)

مدير إدارة العبور
مدير إدارة العبور التعليمية القليوبية، فيتو

وزع خالد أبو العلا مدير عام إدارة العبور التعليمية، بتوجيهات ورعاية مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية، الأعلام المصرية والعصائر والبسكويت والشيكولاتة على التلاميذ، في أجواء مبهجة تهدف إلى غرس روح حب الوطن والانتماء في نفوسهم، وتشجيعهم على الإقبال على المدرسة وحب التعلم.

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

إعادة طفل إلى أسرته بعد أسبوع من اختفائه في القليوبية

مدير إدارة العبور التعليمية يوزع الاعلام على الأطفال 

وتجمع التلاميذ حول مدير إدارة العبور القليوبية في مشهد رائع، مرددين الهتافات الوطنية، في صورة تعكس الفرحة والفخر بمكانة المدرسة وأهمية العلم في بناء المستقبل.
 

ادارة العبور التعليمية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافظ القليوبية

