الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الرياضة لطلاب جامعة حلوان: الجامعة كلها كليات تخاطب سوق العمل (فيديو)

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ads

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال احتفالية جامعة حلوان بصفته أستاذ بالجامعة  بوزير الشئون النيابية ومحافظ القاهرة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال احتفالية جامعة حلوان: احنا مبسوطين جدا إننا بنشارك النهارده الجامعة في احتفالها بالطلاب الجدد.

ووجه رسالة لطلاب جامعة حلوان قائلا: جامعتكم جامعة غير تقليدية، جامعة كلها كليات تخاطب سوق العمل.

رئيس جامعة حلوان للطلاب الجدد: نعدكم بفتح آفاق جديدة للعلم والإبداع (فيديو)

بحضور وزير الشباب والرياضة، جامعة حلوان تنظم حفل استقبال العام الجامعي الجديد

ونظم اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد 2025/ 2026، في فعالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب الجدد والقدامى، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية ورائد أسرة من أجل مصر.

 

 العام الجامعي الجديد 

ويتم تنظيم الحفل تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة العديد من الأساتذة ومنسقي أسرة من أجل مصر بالجامعة، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

 

جامعة حلوان 

وشهد الحفل حضورًا مميزًا يجمع طلاب جامعة حلوان الحكومية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وجامعة حلوان الأهلية، في مشهد يعبر عن هوية الجامعة ويعزز من روح المشاركة ويؤكد على أهمية التكامل بين الجامعات في دعم مسيرة التعليم والتنمية.

وتضمن الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما يشهد الحفل الذي يعقد بملعب الجامعة مشاركة مميزة من الشاعر فارس قطرية، والنجم أحمد جمال، والفنانة كنزي، الذين سيقدمون باقة من أغانيهم المحبوبة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية عام جامعي جديد عن أمنياته للطلاب بأن يكون عامًا يحمل في طياته الأمل والطموح، مؤكدًا إن الجامعة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل هي مساحة للانفتاح، للتجربة، وللتطور الشخصي والمعرفي، قائلا: نحن نؤمن أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ولهذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة، داعمة، ومليئة بالفرص. مشيرًا إلى أن هذا الحفل الفني هو تعبير عن روح الجامعة النابضة بالحياة، وعن إيماننا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة.  

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية العام الجامعي هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وهي فرصة جديدة للانطلاق نحو المستقبل. في جامعة حلوان. 

وأضاف نحرص على أن تكون تجربتكم الجامعية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي، والنشاط الثقافي، والاجتماعي، والرياضي،حيث إن حفل الاستقبال سيكون رسالة ترحيب ومحبة، نوجهها لكل طالب جديد، ولكل طالب قديم يعود ليستكمل رحلته.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية مع انطلاق عام دراسي جديد.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد طلاب جامعة حلوان اسرة من اجل مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان العام الجامعي الجديد جامعة حلوان جامعة حلوان الحكومية جامعة حلوان التكنولوجية الدولية جامعة حلوان التكنولوجية وزير الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads