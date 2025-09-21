بالبلالين والأغاني، استقبال طلاب المدارس في أول أيام الدراسة بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بالبلالين والاغاني.. استقبال طلاب المدارس في أول أيام الدراسة بالدقهلية”.

أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مدارس المديرية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة شاملة تستهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية.

وقال وكيل الـ تعليم بالدقهلية في تصريح خاص بـ “فيتو”: “مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد بجهود مكثفة لتخفيف الكثافة وسد عجز المعلمين، حيث تضم محافظة الدقهلية 3998 مدرسة، منها 36 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، بإدارات: ميت غمر. - طلخا - نبروه - بلقاس - السنبلاوين - شربين منية النصر - المطرية. جاهزين لاستقبال 1.557.611 طالبا وطالبة في مختلف مراحل ونوعيات التعليم”.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تابعت على مدار الساعة موقف الاستعدادات بكافة الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس، وتذليل أية معوقات قبل بدء الدراسة.

كيف تستعد تعليم الدقهلية للعام الدراسي الجديد؟

يأتي ذلك في إطار جهود القيادة السياسية الرامية إلى توسيع قاعدة الخدمات التعليمية وتحسين جودة التعليم، ‏وتحقيقا لخطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، ودعم التعليم النوعي وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

وأشار وكيل التعليم بالدقهلية إلى أن الاستعدادات تضمنت توزيع المعلمين بما يحقق العدالة بين الإدارات التعليمية مع فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية

وأضاف مدير المديرية أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لمخازن الإدارات وبدء توزيعها على المدارس لتكون في حوزة الطلاب مع بداية العام، بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي شملت دهانات الفصول وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بالكامل.

وشدد مدير تعليم الدقهلية على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات النظافة والتهوية الجيدة بالفصول، مشيرًا إلى أن كل الجهود المبذولة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي منضبط وآمن للطلاب والمعلمين على حد سواء.

تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بالدقهلية

وأضاف اللواء "مرزوق" أن المحافظة لا تتوقف عند هذه المرحلة فقط، بل يجري حاليًا العمل على تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بمختلف المراكز، تشمل إنشاءات كلية وجزئية وتطوير ورفع كفاءة، تمهيدًا لافتتاحها مع العام الدراسي 2026 /2027، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بشكل كامل.

التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول والأمم والشعوب

وأكد "محافظ الدقهلية" أن هذه الجهود تأتي نتاجًا للتنسيق والتعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والمجتمع المدني، مشددًا على أن هذا النهج يعكس الإرادة الكاملة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيده المستمر على أن التعليم في كافة مراحله يمثل الركيزة الأساسية لتقدم الدول والأمم والشعوب.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى العملية التعليمية، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بتاريخ وطنهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي للأكاذيب والشائعات والأفكار السامة المسلطة على عقول الشباب، وترسيخ مفهوم الوطنية لدى الأبناء ومواجهة الأفكار المشبوهة والتي تمثل خطرا حقيقيا على الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.