قرارات عاجلة من التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا مهما وعاجلا إلى المديريات التعليمية لـسد عجز المعلمين.

سد عجز المعلمين بالمدارس

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في ضوء الإجراءات التي تتخذها الوزارة لسد عجز المعلمين بالمدارس وحرصًا على انتظام سير العملية التعليمية بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في جميع الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة والإعارات الداخلية، والانتدابات، والعمل جزء من الوقت فيما يخص العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تقرر الآتى:

- تختص المديريات التعليمية بالبت في الإجازات التالية طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

- الإجازات الوجوبية رعاية طفل، مرافقة الزوج الزوجة أول مرة أو التجديد.

- التعاقد خارج البلاد أول مرة أو التجديد والانتداب والإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة تجديد والتعاقد داخل البلاد.

- تختص اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة بالبت في الإجازات التالية طبقا للقواعد والضوابط المنظمة:

- الانتداب الإعارة للعمل بأي جهة خارج التربية والتعليم أول مرة أو التجديد

- الإجازات جزء من الوقت أول مرة أو التجديد.

- الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة تحسين الدخل، رعاية أسرة، أول مرة أو التجديد.

-الانتداب الإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة أول مرة.

-التعاقد داخل البلاد أول مرة على أن توافي المديريات التعليمية اللجنة بصفة أسبوعية الأربعاء من كل أسبوع بالإجازات.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.