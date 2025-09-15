وزير التعليم يطلق خطة شاملة لضبط منظومة المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

الوزير يقود سباقا مع الزمن لتجهيز المدارس قبل بدء الدراسة.. ويعلن: لا تهاون مع الكثافات

تعليمات صارمة من الوزير لإتمام أعمال الصيانة.. ومتابعة دقيقة لمشروعات الأبنية التعليمية بالمحافظات

عبد اللطيف يجسد رؤية القيادة السياسية في تطوير التعليم لتحقيق نهضة عصرية تواكب تحديات المستقبل



في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، يواصل الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عمله ليلا ونهارا في متابعة أدق تفاصيل المنظومة التعليمية، واضعا نصب عينيه هدفا واضحا وهو إصلاح جذري وحقيقي للتعليم في مصر، فالوزير لا يهدأ له بال، ولا يترك ملفا دون متابعة، بدءً من البنية الأساسية للمدارس، مرورا بأزمة الكثافات، ووصولا إلى تطوير المناهج وآليات التقييم. ولعل تحركات الوزير المتواصلة، واجتماعاته اليومية مع القيادات التربوية في المحافظات، تؤكد أن الرجل لا يعرف الراحة، ويخوض معركة بناء حقيقية لإعادة الانضباط والجدية إلى المدارس المصرية.

وفى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وجه الوزير، بإطلاق خطة شاملة لضبط أداء المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استعدادات الوزارة المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وشملت خطة الوزير عقد سلسلة من اللقاءات التنظيمية مع أكثر من 4 آلاف مدير مدرسة، لشرح آليات العمل المستحدثة والتأكيد على الدور القيادي لمديري المدارس في إدارة العملية التعليمية بكفاءة وانضباط، وشدد الوزير على أولوية ضبط الكثافات داخل الفصول، حيث تم التأكيد على ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل أي فصل 50 طالبا، وضمان انتظام الحصص وعدم الإخلال بالخطة الدراسية.

وفي إطار تطوير المناهج وتقييم أداء الطلاب، وجه الوزير بإتاحة كتب التقييمات الجديدة في المواد الأساسية لأول مرة هذا العام، والتي تتضمن نماذج تدريبية لقياس الفهم وتحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب، وتضمنت توجيهات الوزير أيضا ربط أعمال السنة بالانضباط المدرسي، حيث سيتم احتساب نسبة من التقييم على التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة، مع تحميل مدير المدرسة المسؤولية الكاملة عن ظهور مؤسسته التعليمية بأفضل صورة تنظيمية وسلوكية، وأكدت الوزارة أن دخول الطلاب للعام الدراسي الجديد سيتم على مراحل خلال الأسبوع الأول، بما يسمح بضبط الأوضاع الإدارية والفنية داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة من اليوم الأول.

وعقد الوزير محمد عبد اللطيف، اجتماعا هاما مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض موقف تنفيذ المشروعات التعليمية الجارية. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الوزارة تتابع بشكل يومي ودقيق معدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، لضمان جاهزية المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة لأبنائنا الطلاب مع انطلاق الدراسة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، وينفذها الوزير محمد عبد اللطيف ببراعة وحزم، ساعيا إلى تحقيق نقلة نوعية حقيقية تواكب متطلبات العصر الحديث، وتلبي تطلعات الدولة في بناء جيل واع ومؤهل للمستقبل.

