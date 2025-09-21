الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لـ"أفضل معلم وطالب ومدرسة" في أول أيام الدراسة

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن مسابقة لاختيار أفضل معلم وطالب وطالبة ومدرسة تحفيزا للجميع على البذل والتميز، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية لنظافة المدارس من الداخل والخارج ومتابعة النظافة بخزانات المياه والصيانة الدورية لها، وتوافر المياه فيها بالتنسيق مع شركة المياه.

المدرسة هي البيت الحقيقي والمعلم قدوة

وقال محافظ الدقهلية: إن المدرسة هي البيت الحقيقي لتخريج أجيال تقود هذا البلد، ولابد أن يكون المعلم قدوة.

طفرة نوعية في البنية التعليمية بالدقهلية

وأوضح، محافظ الدقهلية، أن العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 سيشهد طفرة نوعية في البنية التعليمية بالمحافظة، من خلال إضافة سعة استيعابية تبلغ 696 فصلًا تعليميًا، من خلال تنفيذ 36 مدرسة ما بين إنشاء جديد كلي وانشاء جزئي، وإحلال ورفع كفاءة موزعة على مختلف المراكز والمدن.

خفض كثافة الفصول إلى 40 طالبا 

وأكد "مرزوق" أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو خفض الكثافة داخل الفصول الدراسية لتصل إلى 40 طالبًا كحد أقصى، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل ويعزز جودة العملية التعليمية ويحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمعلمين.

 

تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمدن

وأشار " المحافظ " إلى أن المدارس الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة، تتماشى مع أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، ومبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمدن.

تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بمختلف المراكز

وأضاف أن المحافظة لا تتوقف عند هذه المرحلة فقط، بل يجري حاليًا العمل على تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بمختلف المراكز، تشمل إنشاءات كلية وجزئية وتطوير ورفع كفاءة، تمهيدًا لافتتاحها مع العام الدراسي 2026/ 2027، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بشكل كامل.

 

التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول والأمم والشعوب

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجهود تأتي نتاجًا للتنسيق والتعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والمجتمع المدني، مشددًا على أن هذا النهج يعكس الإرادة الكاملة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيده المستمر على أن التعليم في كافة مراحله يمثل الركيزة الأساسية لتقدم الدول والأمم والشعوب.

