محافظ القاهرة يستعرض إنجازات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" تعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، لضمان استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ ٦٥ عاما، خاصة وأنها قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية، كما أنها كانت انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

صابر: المبادرة هدفت إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن المبادرة هدفت إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الفعاليات التى نفذتها المحافظة فى إطار مبادرة "بداية جديدة " خلال ١٠٠ يوم بلغ ١٢٥٠٢٨ فاعلية استفاد منها ١٢٣٧٦٨٤٦ مواطنا.

ففي مجال الصحة بلغ عدد الخدمات التى قدمتها مديرية الشئون الصحية في إطار المبادرة ١١١٠٥٤٨٠ خدمة من بينها ٣٦١٧٣ خدمة في مجال الرعاية العلاجية استفاد منها ٤٧٣١٢٤٥ مواطنا، و٣٠٦١٩ خدمة في مجال الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة استفاد منها ٤٠٥٥٠١٦ مواطنا، وبلغ عدد خدمات الطب الوقائي ٥٦٣٣ خدمة استفاد منها ٧٨٨١٩٨ مواطنا، وبلغ عدد خدمات التثقيف الصحى ٨٧٠٣ خدمة استفاد منها ٨٨٣١١١ مواطنا، بينما استفاد ٣٤٩٦٦٦ مواطنا من المبادرات الرئاسية.

وقامت المحافظة في محور التعليم بتقديم أنشطة وبرامج لمحو الأمية الرقمية بمدينة الأسمرات والتوعية بأهمية التطور التكنولوجى،وذلك بإلقاء ٤١ محاضرة استفاد منها ١٠٢٥ فتاة، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ العديد من الأنشطة،والندوات التثقيفية بإجمالي عدد ٧٨٠ نشاطا استفاد منها ٤٧٤٣١٨ مواطنا.

وفي مجال الرياضة قامت مديرية الشباب والرياضة بتدشين العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج والندوات التثقيفية بإجمالي عدد ٢٩٦٠ نشاطا استفاد منها ١٢٢٨٤٠ مواطنا بالعاصمة، كما قامت مديرية الثقافة بتنفيذ ١٣٨ نشاطا ما بين ندوات ومهرجانات ثقافية، وفنية، ومعارض فنية وتراثية استفاد منها ١٢٠٩٧ مواطنا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتنفيذ ٢٥٤ نشاطا استهدف تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر إحتياجًا استفاد منها ١٨٤٩٧ مواطنا.

وقامت المحافظة بتنفيذ عدة مبادرات فرعية من بينها مبادرة " اتدرب.. تأهل " والتى تستهدف تمكين الشباب والفتيات، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، وقد تم تنفيذ ٧ ندوات و٢٠ ورشة ومعرض عن صناعة الاكسسوارات، والسبح، والجلود، والمخبوزات، وحفظ الأطعمة استفاد منها ٩٩٦ شاب وفتاة.

كما نفذت مبادرة " حلها في تدويرها " والتي تستهدف رفع الوعى البيئي نحو تدوير المخلفات، والاستفادة منها، وقد تم عقد ٤ ندوات، وورشتين استفاد منها ٣٩٧ من السيدات والشباب.

كما نفذت المحافظ في إطار مبادرة " بداية جديدة " عدة ملتقيات توظيف، وتم توفير ٣٠٠٠ فرصة عمل على مستوى المحافظة.

كما تم تنفيذ برنامج " أنت أقوى من المخدرات " من خلال عقد ندوات توعوية بالأسمرات، والخيالة، والمحروسة، وأهالينا، ومعا، وروضة السيدة زينب استفاد منها ٤٦١٨ مواطنا.

كما قامت وحدات السكان بأحياء العاصمة بتنفيذ ٣٢٧ نشاطا ما بين برامج وندوات توعوية، وتثقيفية، ومحو الأمية استفاد منها ٥٧١٧١ مواطن.

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