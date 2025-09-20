محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة ويحذر من رفع الأسعار

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت جولة تفقدية داخل السوق الدائم للسلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، وذلك في إطار حرص محافظة الدقهلية على ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

محافظ الدقهلية يتفقد العرض الدائم بالمنصورة

وخلال الجولة، شدد "المحافظ " على ضرورة خفض الأسعار داخل السوق لتكون أقل من مثيلاتها خارج السوق، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مضيفًا: "هدفنا أن يجد المواطن احتياجاته من السلع الأساسية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة وجودة عالية".

تكثيف الرقابة على جودة المنتجات المعروضة

ووجّه "مرزوق" بضرورة توفير كميات كافية من الخضار والفاكهة الطازجة بشكل يومي للحفاظ على صحة المواطنين، مع تكثيف الرقابة على جودة المنتجات المعروضة داخل السوق.

إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين

وأكد "المحافظ " على أهمية إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وحماية حقوقهم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يخالف التعليمات.

واختتم "مرزوق" جولته بتأكيد أن إنشاء مثل هذه الأسواق الدائمة يأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن المحافظة ملتزمة بمتابعة الأسواق بشكل دوري ومستمر للتأكد من التزام الجميع بالضوابط المقررة.

