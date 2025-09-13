محافظ الدقهلية يتفقد السوق الدائم بالمنصورة

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت بجولة تفقدية مفاجئة داخل السوق الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة

جودة الخضار والفاكهة خط أحمر.. محافظ الدقهلية يتفقد السوق الدائم بشارع قناة السويس

رافق المحافظ كل من: المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة في تموين الدقهلية.

ووجه "مرزوق" وكيل وزارة التموين بضرورة خفض أسعار السلع الغذائية داخل السوق لتكون أقل من نظيرتها بالأسواق الخارجية، تنفيذًا لتكليفات الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جودة الخضار والفاكهة خط أحمر

شدد "المحافظ" على أن جودة الخضار والفاكهة خط أحمر، وجميع المنتجات المعروضة داخل السوق وخاصة الخضروات والفواكه يجب أن تكون طازجة ومطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات حاسمة، مشددا علي أهمية الرقابة الصارمة داخل السوق.

تثبيت الأسعار بشكل عادل

كما وجّه "مرزوق" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت الأسعار بشكل عادل، مع إلزام جميع التجار بوضع قوائم أسعار واضحة أمام المواطنين لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال، كما وجه بتعيين مفتش من التموين دائم داخل السوق لمراقبة الأسعار بالتنسيق مع مدير المتابعة بالمحافظة.

وقال المحافظ: “أنشأنا هذا السوق الدائم ليكون وسيلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ولن نسمح بخلاف ذلك، هدفنا الأول هو راحة المواطنين وتخفيف أعبائهم المعيشية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.