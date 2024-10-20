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تعليم القليوبية: نجاح تجربة تقليل الكثافة داخل الفصول

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي بالقليوبية، فيتو

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن القليوبية كان لها تجربة مميزة حظيت بإشادة وزارة التربية والتعليم بتقليل الكثافة داخل الفصل الواحد من  224 إلى 49 طالبا داخل الفصل الواحد. 

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تقليل الكثافات داخل الفصول والخانكة  الأعلى كثافة 

 أشارت خلال مشاركتها في المجلس التنفيذي للقليوبية برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الكثافة  داخل الفصول كان 206،218،224 طالب بالفصل الواحد  قبل تنفيذ، التجربة وتم تنفيذ فكرة استغلال الفراغات بفصول وأماكن بديلة واستخدامها كفصول تعليمية، استغلال الجمعيات الأهلية والفصول الموجودة بها في بعض الإدارات والتعاون مع الأزهر واستخدام المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تقسيم بعض المدارس إلى فترتين، استخدام حلول وزارة التربية والتعليم من خلال سد العجز للمعلمين على 3 مستويات الأول  معلم الفصل الأصلي يعمل حصص بزيادة بالأجر، الاستعانة بمدرسين محالين على المعاش، الاستعانة بشباب الخريجين بضوابط معينة تخصصات  وأصبح عدد الكثافة الآن متوسط 49 طالبا داخل الفصل.  باستثناء 5 مدارس بالخانكة الكثافة " 54،53،58"طالب داخل الفصل ومدرسة واحدة بالقناطر الخيرية.  

 

محافظ القليوبية، تدارك الأخطاء في عرض الخطة الاستثمارية 

 وطالب المحافظ خلال جلسة المجلس باعداد مؤشرات خاصة بالعمل بالخطة الاستثمارية تراعي ظروف المحافظة وطبيعية العمل وعمل إجراءات تصحيحة لتدارك الأخطاء. 

وأمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية لعمل حلول خارج الصندوق لتعظيم الاستفادة من موارد مديرية الطب البيطري للتوازن بين المصروفات والإيرادات.  

 

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التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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