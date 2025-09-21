اليوم، افتتاح صالون القاهرة بدورته الـ 61 بعنوان "المغامرون في الفن التشكيلي"

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، فعاليات الدورة الحادية والستين من "صالون القاهرة" تحت عنوان "المغامرون في الفن التشكيلي".

ويقام الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحدث الفني البارز برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتشرف على تنظيمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويُعد الصالون فرصة فريدة لاكتشاف إبداعات الفنانين المشاركين، حيث يعكس تنوع وحيوية المشهد التشكيلي.

ومن المقرر أن يستمر معرض صالون القاهرة في استقبال الجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك اعتبارًا من 21 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2025، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

