الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اليوم، افتتاح صالون القاهرة بدورته الـ 61 بعنوان "المغامرون في الفن التشكيلي"

صالون القاهرة، فيتو
صالون القاهرة، فيتو

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، فعاليات الدورة الحادية والستين من "صالون القاهرة" تحت عنوان "المغامرون في الفن التشكيلي". 

ويقام الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحدث الفني البارز برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتشرف على تنظيمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويُعد الصالون فرصة فريدة لاكتشاف إبداعات الفنانين المشاركين، حيث يعكس تنوع وحيوية المشهد التشكيلي. 

ومن المقرر أن يستمر معرض صالون القاهرة في استقبال الجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك اعتبارًا من 21 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2025، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوبرا المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو الدكتور وليد قانوش الفن التشكيلى الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية صالون القاهرة قطاع الفنون التشكيلية وزير الثقافة المغامرون في الفن التشكيلي

مواد متعلقة

الفنون التشكيلية تفتتح معرض "بطل حكاية" الخميس المقبل

الأكثر قراءة

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سجل هدفين وصنع آخر، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد (فيديو)

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 700 جنيه والسردين يسجل 80

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads