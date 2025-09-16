إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ختام فعاليات بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل -الدورة الثالثة-، والذي نظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع كلية التربية الفنية، وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن- أفريقيا والشرق الأوسط)، وأقيمت الاحتفالية الختامية بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال كلمته في ختام فعاليات بينالي القاهرة الدولي للطفل: النسخة الرابعة من البينالي ستشهد انطلاقة جديدة تحتضن أصحاب الهمم بشكل أكبر وتفتح المجال للمزيد من المبدعين الصغار من مختلف دول العالم.

وكرم الوزير الفائزين بجوائز الببنالي، حيث جاءت قائمة الفائزين كالآتي:

أولًا: جائزة لجنة التحكيم لكل من: العمل الجماعي (مرسم الفنان الصغير) بنادي سبورتينج بالإسكندرية،- إياد زيشيان (الهند)".

ثانيًا: جوائز فئة ذوي الهمم فاز بالمركز المركز الأول، عبد الله نبيل محمد (قطر)، فيما حصد المركز الثاني، ميجان بقواس (الفلبين)، حصل على المركز الثالث، دانا القادري (اليمن).

ثالثًا: الفئة العمرية من 14: 18 سنة فاز بالمركز الأول، حسام الدين أحمد سالم (مصر)، كما حصل على المركز الثاني، اليشيا ستارزيوسكا (بولندا)، فيما حصد المركز الثالث، باكورارو كارينا (رومانيا).

رابعًا: الفئة العمرية من 10: 13 سنة فاز بالمركز الأول، باسل أحمد محيي (مصر)، وحصد المركز الثاني مصطفى محمد صالح (مصر)، وحصل على المركز الثالث:على عطية (الأردن).

خامسًا: الفئة العمرية من 6: 9 سنوات حيث حصل على المركز الأول، نيلة أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الأول مكرر، يوسف محمد سعيد (مصر)، فيما حصد على المركز الثاني، ملك محمد إبراهيم (مصر)، وحصل على المركز الثاني مكرر، فريدة أنور شكري (مصر)، وحصل على المركز الثالث، إيلين أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الثالث مكرر، أمينة معتز أحمد (مصر).

تم عرض نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة، عبّروا من خلاله عن رؤيتهم لقضية تغيرات المناخ، مستخدمين لغة اللون والخطوط البسيطة التي جسّدت أحلامهم بما يتمنون أن يكون عليه المستقبل.

من جانبه، صرّح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن الدورة الثالثة من البينالي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف الدول، ما أتاح تنوعًا كبيرًا في الأساليب والمدارس الفنية التي قدّمها الأطفال المشاركون، وأكد أن اللوحات حملت رسائل إنسانية مؤثرة بلغة تشكيلية ثرية، جمعت بين العفوية والرمزية، معبرة بعمق عن المخاوف والأحلام تجاه مستقبل الأرض.

وقد شارك في الدورة الثالثة من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل أطفال من 17 دولة هي: مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، وأوكرانيا.

