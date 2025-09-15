الفنون التشكيلية تفتتح معرض "بطل حكاية" الخميس المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض فني بعنوان “بطل الحكاية” لختام الأنشطة الصيفية، وذلك بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.

ومن المقرر افتتاح معرض “بطل الحكاية.. عنوان جديد للفن والإبداع” يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية.

ويعكس المعرض حصاد رحلة إبداعية مليئة بالخيال والمهارة للأطفال المشاركين بالأنشطة الصيفية، حيث تتحول الحكايات إلى لوحات تنبض بالحياة وتظهر خيال وإبداع صغار الفنانين.

معرض بيكار بطل الحكاية

ومن المقرر أن يفتتح القطاع في 17 سبتمبر في تمام الساعة الـ11 بمجمع 15 مايو للفنون المعاصرة معرض “بيكار بطل الحكاية” تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بـقطاع الفنون التشكيلية، حيث تلتقي الألوان والإبداعات لتُكمل المسيرة.

