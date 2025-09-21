بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

تتواصل معاناة عدد من مدارس محافظة القليوبية مع أزمة غياب الفناء المدرسي، والتي دفعت الطلاب إلى إقامة طابور الصباح وفسحتهم اليومية في الشارع العام لسنوات طويلة، في ظل مخاطر حركة السيارات والمارة.

محافظ القليوبية يحضر أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة.. ومدارس برقطا تنتظر الحل

ففي قرية ورورة التابعة لمركز بنها، تشهد اليوم لحظة تاريخية بإنهاء معاناة استمرت 38 عامًا، حيث يحضر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أول طابور صباحي داخل ساحة آمنة بعد تركيب سور متحرك وبوابات تفصل مدارس القرية عن الشارع الرئيسي، ما أعاد الابتسامة إلى وجوه الطلاب وأسرهم.

وكان طلاب مدارس ورورة يضطرون منذ عقود إلى إقامة طابور الصباح وسط السيارات والمارة والمزارعين وحيواناتهم، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، فضلًا عن حرمانهم من حقهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والفسحة. ووجّه المحافظ باستغلال المساحة التي تم فصلها عن الشارع لتكون ساحة مخصصة للطابور الصباحي والأنشطة الطلابية.

طلاب مدرستي برقطا الابتدائية والإعدادية بمركز كفر شكر يقضون يومهم الدراسي في الشارع

في المقابل، ما زال طلاب مدرستي برقطا الابتدائية والإعدادية بمركز كفر شكر القليوبية يقضون يومهم الدراسي في الشارع لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء سور مماثل، حيث أوضح المحافظ أن التنسيق جارٍ بين وزارة الري وهيئة الأبنية التعليمية لتحديد آلية استغلال الأرض وإقامة سور «بريكاست» سهل الفك والتركيب.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن اجتماعًا عُقد بين مديرية الري وهيئة الأبنية التعليمية تم خلاله الاتفاق على إيجار رمزي تدفعه التربية والتعليم للري مقابل استغلال المنطقة، على أن تتولى هيئة الأبنية التعليمية إدراج إقامة السور ضمن مشروعاتها فور صدور القرار، مشددًا على أن التنفيذ سيتم فور اعتماد الإجراءات حفاظًا على حياة الطلاب.

وأكد المحافظ أن التصميم الجديد للسور يراعي ترك حرم جانبي لتسهيل وصول جيران المدرسة إلى أراضيهم، في خطوة توازن بين حماية الطلاب والحفاظ على حقوق الأهالي.

وتأمل أسر طلاب برقطا أن تنتهي الإجراءات في أسرع وقت، ليودع أبناؤهم سنوات من الدراسة في الشارع، مثلما حدث في مدارس ورورة التي تحولت مع السور المتحرك من رمز للمعاناة إلى نموذج للأمان والتنظيم.

صور متحرك بمدرسة ورورة بالقليوبية، فيتو

