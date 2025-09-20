السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طابور صباح وأنشطة طلابية في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة 38 سنة بمدارس ورورة ببنها (صور)

أول سور متحرك بمدرسة
أول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إنهاء معاناة استمرت لأكثر من 38 عامًا بقرية ورورة التابعة لمركز بنها، بعد تركيب سور متحرك وبوابات تفصل مدارس القرية عن الشارع الرئيسي.

إعادة طفل إلى أسرته بعد أسبوع من اختفائه في القليوبية

القليوبية تستعد لاستقبال مليون و373 ألفا و871 طالبا خلال العام الدراسي الجديد

بسور فك وتركيب.. لأول مرة منذ 38 عامًا.. انتهاء معاناة طلاب مدارس ورورة بنها مع طابور الصباح في الشارع

وكان طلاب المدارس بالقرية بقرية ورورة بنها القليوبية  يضطرون منذ عقود إلى إقامة طابور الصباح في الشارع العام وسط السيارات والمارة والمزارعين وحيواناتهم، ما كان يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم. كما حُرم الطلاب طوال هذه السنوات من حقهم في الفسحة وممارسة الأنشطة الرياضية لغياب الفناء المدرسي.

محافظ القليوبية يصدر تعليمات باستغلال المساحة بمدرسة ورورة بنها 

 أصدر محافظ القليوبية  تعليماته باستغلال المساحة أمام المدرستين بعد فصلها عن الشارع بالسور المتحرك، لتكون ساحة مخصصة لطابور الصباح والفسحة والأنشطة الطلابية، لتعود البسمة إلى وجوه الطلاب بعد سنوات طويلة من المعاناة.

 يذكر أن مدارس ورورة ببنها، المكونة من 3 طوابق وتضم 18 فصلًا، بُنيت وسط كتلة سكنية دون فناء أو أسوار، ما اضطر الطلاب على مدار 38 عامًا إلى ممارسة أنشطتهم اليومية في الشارع مباشرة أمام بوابتي المدرسة الحديديتين.
 

اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
أول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
أول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 
اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية بنها القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

إعادة طفل إلى أسرته بعد أسبوع من اختفائه في القليوبية

إجراءات رادعة حماية للنظافة العامة، محافظ القليوبية: مصادرة سيارات القمامة المكشوفة

محافظ القليوبية: لن نتحمل وزر أجيال قادمة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads