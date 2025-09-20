طابور صباح وأنشطة طلابية في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة 38 سنة بمدارس ورورة ببنها (صور)

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إنهاء معاناة استمرت لأكثر من 38 عامًا بقرية ورورة التابعة لمركز بنها، بعد تركيب سور متحرك وبوابات تفصل مدارس القرية عن الشارع الرئيسي.

بسور فك وتركيب.. لأول مرة منذ 38 عامًا.. انتهاء معاناة طلاب مدارس ورورة بنها مع طابور الصباح في الشارع

وكان طلاب المدارس بالقرية بقرية ورورة بنها القليوبية يضطرون منذ عقود إلى إقامة طابور الصباح في الشارع العام وسط السيارات والمارة والمزارعين وحيواناتهم، ما كان يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم. كما حُرم الطلاب طوال هذه السنوات من حقهم في الفسحة وممارسة الأنشطة الرياضية لغياب الفناء المدرسي.

محافظ القليوبية يصدر تعليمات باستغلال المساحة بمدرسة ورورة بنها

أصدر محافظ القليوبية تعليماته باستغلال المساحة أمام المدرستين بعد فصلها عن الشارع بالسور المتحرك، لتكون ساحة مخصصة لطابور الصباح والفسحة والأنشطة الطلابية، لتعود البسمة إلى وجوه الطلاب بعد سنوات طويلة من المعاناة.

يذكر أن مدارس ورورة ببنها، المكونة من 3 طوابق وتضم 18 فصلًا، بُنيت وسط كتلة سكنية دون فناء أو أسوار، ما اضطر الطلاب على مدار 38 عامًا إلى ممارسة أنشطتهم اليومية في الشارع مباشرة أمام بوابتي المدرسة الحديديتين.



اول سور متحرك بمدرسة بالقليوبية، فيتو

