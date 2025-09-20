مصرع ربة منزل سقطت من شرفتها أثناء نشر الغسيل بالقليوبية

شهدت قرية المنزلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، اليوم، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء قيامها بنشر الغسيل.

مصرع ربة منزل إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل بالقليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط ربة منزل من الطابق الثاني بأحد منازل القرية. وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الضحية كانت تقوم بنشر الغسيل في شرفة منزلها، واختل توازنها فسقطت أرضًا.

أسفر الحادث عن وفاة السيدة في الحال متأثرة بإصابتها البالغة، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول سبب الوفاة.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، والاستماع لأقوال أهلية المتوفاة وشهود العيان.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الحادث وقع في لحظات مفاجئة أثناء قيام الضحية بمهامها المنزلية، وسط حالة من الحزن خيمت على المنطقة بعد الفاجعة.

