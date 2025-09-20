أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو لمباراة سيراميكا.. منتخب مصر يواجه إيران والرأس الأخضر في معسكر نوفمبر.. وموقف زيزو من مباراتي حرس الحدود والزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي اليوم في بيان رسمي أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري.

وأشار خطاب الأهلي إلى إصرار «حكم تقنية الفيديو» على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس، وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

يستعد منتخب مصر لخوض دورة أفروآسيوية ودية، على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات الذي يقام في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف مصدر أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني والشركة المنظمة للمعسكر، من أجل الاتفاق على المباريات الودية، حيث تم الاتفاق على خوض دورة آفروآسيوية بمشاركة منتخب أفريقي وآخر آسيوي مع الفراعنة.

وشدد المصدر على أن هناك اتفاقا مع منتخبي أوزباكستان وإيران من آسيا، والأقرب هو المنتخب الإيراني الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي أفريقيا، كان هناك اتفاقا مع منتخب الكونغو الذي كان يتصدر مجموعته حتى وقت قريب، قبل أن يخطف الصدارة منتخب السنغال وهو ما أربك الحسابات خاصة أن المنتخب الكونغولي في حالة احتلال المركز الثاني سيخوض ملحق كأس العالم في شهر نوفمبر وهو ما يمنع مشاركته في الدورة الودية، لتتجه الأنظار صوب منتخبي السنغال والرأس الأخضر والأقرب هو مشاركة الأخير في الدورة الأفروآسيوية الودية مع منتخب مصر.

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في افتتاح الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتوج محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة رجل المباراة في لقاء اليوم، بعد مستواه المميز أمام إيفرتون وصناعته للهدف الأول بواسطة جرافنبيرخ، حسبما جاء عبر موقع الدوري الإنجليزي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو، التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق مع إنبي في الدوري الممتاز، وغاب علي أثرها عن مباراة سيراميكا أمس.

وأكد المصدر أن زيزو سيكون خارج حسابات الفريق في مواجهة حرس الحدود المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يخضع لأشعة جديدة يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد حجم استجابته للعلاج شد في العضلة الضامة .

وأوضح أنه في حال جاءت النتائج إيجابية، سيبدأ زيزو العودة إلى التدريبات بشكل تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

انتهت مباراة نانت ضد رين بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب لا بوجوار، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل هدفي رين: لودوفيتش بلاس من ضربة جزاء في الدقيقة 29، استيبان ليبول في الدقيقة 35، بينما أحرز موانجا هدف نانت الأول في الدقيقة 64، وتعادل يوسف العربي للفريق الكناري بهدف قاتل في الدقيقة 90+6.

ولعب مصطفى محمد 66 دقيقة في مباراة نانت ضد رين، وتم استبداله، وتحصل على بطاقة صفراء في اللقاء.

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات مع المدرب السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لاتحاد برلين الألماني، توقفت مرة أخري بين الطرفين، بعدما حدثت انفراجة فيها خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن أسباب توقف المفاوضات من جديد جاء لتحفظ فيشر على فكرة العمل في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، بجانب خلافات تعاقدية حالت دون إتمام الاتفاق.

و تمسك المدرب السويسري بوضع بند في العقد يضمن حصوله على كامل مستحقاته في حال إقالته قبل نهاية مدة التعاقد، وهو الشرط الذي لم يلق قبولا داخل إدارة القلعة الحمراء.

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره هوفنهايم، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

تقدم هاري كين بهدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل كين التألق بعدما سجل هدفي فريقه الثاني والثالث من ركلتي جزاء بالدقيقتين 48 و77، ليكمل كين “الهاتريك”، قبل أن يحرز هوفنهايم هدف حفظ ماء الوجه بالدقيقة 82 عن طريق فلاديمير كوفال.

فاز مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي مانشستر يونايتد الذين حاولوا استغلال عاملي الأرض والجمهور للتقدم، وكانت أولى محاولاتهم الهجومية في الدقيقة الثالثة بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها برايان مبومو برأسية تصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه روبرت سانشيز حارس تشيلسي، بعد عرقلة متعمدة لبرايان مبومو لاعب مانشستر يونايتد المنفرد بالمرمى، ليضطر مدرب تشيلسي لإخراج استيفاو ويليان وإشراك الحارس البديل فيليب جورنسن.

وفي الدقيقة 14، أحرز برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باتريك دورجو برأسية هيأ الكرة لزميله برونو فيرنانديز الذي لم يتوانى في وضع الكرة داخل الشباك.

