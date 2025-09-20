إجراءات عاجلة خلال متابعة ميدانية لوفد من صحة الدقهلية بمستشفى أجا المركزي

تفقد الدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات في صحة الدقهلية، برفقة الدكتورة رغدة النجار، مشرف المستشفى، اليوم السبت، مستشفى أجا المركزي.

إجراءات عاجلة وتنظيم الاستقبال خلال متابعة ميدانية بمستشفى أجا المركزي

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، جرى المرور على قسم الاستقبال الذي شهد تواجد عدد كبير من الحوادث والحالات، حيث تم تنظيم العمل لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية. كما تم تفقد قسم العناية العامة ومتابعة النواقص به، والتوصية بخروج حالة مستقرة من العناية إلى قسم الجراحة لإتاحة مكان لمريض آخر بحاجة إلى رعاية مركزة.

مذكرة ترك عمل ضد أخصائي الجراحة لعدم تواجده أثناء المرور

كما شدد الدكتور جابر ممدوح على ضرورة التزام جميع الأطباء الأخصائيين بالتواجد، وجرى تسجيل مذكرة ترك عمل ضد أخصائي الجراحة لعدم تواجده أثناء المرور.

التنبيه على شركة الأمن بغلق البوابة الرئيسية للمستشفى وتنظيم عملية الدخول

وتم التوصية بإعادة تنظيم غرفة الترياج وتكليف إحدى الممرضات بالقيام بعملية الفرز بجوار كاتب الاستقبال، لضمان سرعة التعامل مع الحالات. كما جرى التنبيه على شركة الأمن بغلق البوابة الرئيسية للمستشفى وتنظيم عملية الدخول، مع السماح بمرافق واحد فقط لكل مريض لتقليل التكدس والازدحام.

تذليل أي عقبات قد تواجه المرضى أو الطاقم الطبي

وأكد فريق المتابعة أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل داخل المستشفيات، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرضى أو الطاقم الطبي، بما يضمن استمرارية تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية.

