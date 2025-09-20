السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

رونالدينيو يكرم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

يستضيف مسرح شاتليه في باريس حفل الكرة الذهبية لعام 2025، والذي يقام يوم الإثنين المقبل، لتسليم جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وكشفت صحيفة "كادينا كوبي" الإسبانية أن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو سيقوم بتسليم جائزة الكرة الذهبية، وسيعلن اسم الفائز بها يوم الاثنين المقبل.

وكان رونالدينيو قد ارتدى قمصان العديد من الأندية في مسيرته مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأصبح أسطورة في كلا الناديين خاصة في الفريق الفرنسي الذي افتقر للمواهب العالمية في تاريخه.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية 2025، كلا من لامين يامال نجم برشلونة وعثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، ورافينها جناح برشلونة ومحمد صلاح نجم ليفربول.

 

كيليان مبابي يكشف موقفه من حضور حفل الكرة الذهبية

فيما كشفت بعض التقارير في الساعات الماضية عن موقف  كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني من حضور حفل الكرة الذهبية المقرر له يوم الإثنين المقبل 22 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة “سي بي إس” بعد مباراة فريقه أمام مارسيليا: “للفوز بالكرة الذهبية، عليك أولًا أن تحقق الألقاب، لذلك، ما عليّ فعله الآن هو مساعدة فريقي على التتويج بالبطولات، ثم سنرى ما سيحدث.” 

وأضاف النجم الفرنسي موضحًا موقفه: “سأكون سعيدًا إذا فاز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية القادمة لأنه صديقي، سأتابع الحفل عبر التلفاز وأتمنى له التوفيق.” 

وبذلك، يغيب  ريال مدريد للعام الثاني على التوالي عن المحفل الكبير الذي يُعد الأبرز على صعيد الجوائز الفردية في كرة القدم، ما يسلّط الضوء من جديد على توتر العلاقة بين النادي الملكي ومنظمي الجائزة. 

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن لن يكون ريال مدريد حاضرًا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، رغم وجود سبعة من لاعبيه مرشحين لجوائز مختلفة. 

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لما حدث في النسخة الماضية، حينما قرر النادي الملكي مقاطعة الحدث في اللحظة الأخيرة، اعتراضًا على النتائج التي اعتبرها غير منصفة. 

