إجراءات قانونية ضد مصنع لتجهيز مصنعات اللحوم والبسطرمة في حملة تموينية بالإسكندرية

قاد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ترافقه المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حى المنتزة ثان، والمهندسة دعاء قطب سكرتيرة عام الحى وفريق العمل التابع للحى حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق العمومية والمحلات والسوبر ماركت بمناطق طوسون وأبو قير التابعتين لنطاق حى المنتزة ثان بمشاركة حملة الحى .

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء سعيد مديرية الطب البيطري والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة والمهندسة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وأحمد هيبة رئيس رقابة المنتزة وسعد حسنين رئيس رقابة تموين العامرية.

ونتج عن هذه الحملات تحرير العديد من المحاضر للمخالفات التي تم رصدها تموينيا وبيانها ضبط مصنع (بير سلم) لتجهيز مصنعات اللحوم والبسطرمة والسجق ونتر الدهون

و قد تم تحريز كمية من مصنعات اللحوم تقدر ١٦٢ كجم منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص من حيث اللون والرائحة

كما تم إعدام كمية من مصنعات اللحوم و نتر الدهون تقدر ١٥٠ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعليها مظاهر العفن.

ضبط أحد محلات الموبايلات بحيازته مستلزمات موبايلات مجهولة المصدر، وتم تحريز ٤٢٠ سكرينة موبايل مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة وتحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ١٠ محاضر متنوعة لمخالفات متعددة بالمخابز البلدية.

تحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

