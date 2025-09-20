انطلاق فعاليات معرض دمنهور للكتاب أكتوبر المقبل

تنطلق فعاليات معرض دمنهور للكتاب في دورته الثامنة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من ٢ إلى ١١ أكتوبر القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هَنو - وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة.





ويأتي المعرض هذا العام بمشاركة نخبة من المبدعين ويضم برنامج حافل من الفعاليات المتنوعة؛ من ندوات فكرية وحوارات ثقافية، إلى ورش عمل متخصصة، وأمسيات توعوية ودينية وفنية، إلى جانب عروض موسيقية وحفلات مميزة على المسرح الروماني.





كما سيشهد معرض دمنهور للكتاب لقاءات مع شخصيات عامة ومشاهير من مختلف المجالات، ليكون حدثًا ثقافيًا متكاملًا يجمع عشاق الفكر والإبداع من أبناء المحافظة وزوارها.



