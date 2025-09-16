الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البحيرة: العيادة المتنقلة بشاطئ إدكو توقع الكشف على 1420 مواطنًا خلال الصيف

الكشف الطبي بالبحيرة،
الكشف الطبي بالبحيرة، فيتو

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالجهود المتميزة التي بذلها فريق القوافل الطبية بمديرية الصحة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين في مواقع التجمعات، وتوسيع نطاق الخدمة لتصل إليهم في أماكنهم، خاصة خلال موسم الصيف.

تقديم العلاج المناسب بالمجان

وقد شهدت العيادة الطبية المتنقلة، التي تمركزت أمام شاطئ إدكو منذ بداية يوليو وحتى 12 سبتمبر، إقبالًا واسعًا من المواطنين والمصطافين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على (1420) مواطنًا، وتقديم العلاج المناسب لهم بالمجان، كما شملت الخدمات المقدمة غيار الجروح، وتركيب المحاليل، وقياس الضغط والسكر لـ(179) حالة، بالإضافة إلى إحالة بعض الحالات التي تطلبت متابعة متخصصة إلى المستشفيات.

توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العيادة

وجاءت هذه الجهود ضمن عمل يومي مكثف خلال فترة التمركز، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 9 مساءً، بوجود طبيب أخصائي وفريق تمريض مدرب على أعمال الطوارئ، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العيادة.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات النوعية التي تقدم خدمات طبية لائقة بالمواطنين، وتعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية والخدمات المقدمة من الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر القوافل الطبية الصيف شاطئ إدكو ادكو الرعاية الصحية العيادة الطبية المتنقلة

مواد متعلقة

محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز

محافظ البحيرة تتفقد عددا من القرى النائية بوادي النطرون (صور)

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads