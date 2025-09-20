من بينها كوبري دسونس، افتتاح 45 مشروعًا بالعيد القومي للبحيرة بتكلفة 2 مليار جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة أن مشروع إنشاء كوبري دسونس أم دينار يعد خطوة جديدة في طريق التنمية الشاملة التي تسعى المحافظة لتحقيقها، مشيرةً إلى أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين أجهزة الدولة المختلفة لدعم التنمية المتكاملة بالمحافظة.

ويأتي كوبري دسونس أم دينار بدمنهور كأحد أبرز هذه المشروعات القومية التي تعكس حجم النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة، ذلك المشروع العملاق الذى ينفذ بتكلفة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيه من خلال إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأضافت محافظ البحيرة أن الاحتفال بالعيد القومي للبحيرة هذا العام يتزين بإنجازات غير مسبوقة، حيث يتم افتتاح ٤٥ مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز الـ ٢ مليار جنيه في مختلف القطاعات، ويأتي كوبري دسونس أم دينار في مقدمة هذه المشروعات باعتباره نقلة نوعية في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة قد حققت العديد من الإنجازات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ودعمه الدائم والمستمر لمحافظة البحيرة وأبنائها، مؤكدةً أن المحافظة جزء أصيل من النهضة التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

ويُعد الكوبري الجديد شريانًا مروريًا حيويًا يخدم أهالي البحيرة ويربط قراها ومراكزها، ويدعم البنية التحتية والتنمية في الدلتا، بما يواكب خطة الدولة الطموحة في تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

افتتاح كويري دسونس أم دينار بالبحيرة، فيتو



ويمتد الكوبري بطول ٦٨٠ متر منها ٣٠٥ متر بحجم الكوبري، و٣٧٥ متر مطالع ومنازل، ويتضمن المشروع إنشاء هيكل نفقي لعبور ترعة دنشال، بما يتيح توسعة الطريق ويحقق سيولة مرورية أكبر، إلى جانب رفع مستويات الأمان والسلامة على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية الزراعي)، وتحسين انسياب الحركة المرورية عند مدخل القرية.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، تتواصل الإنجازات العملاقة التي تُسطر على أرضها في مختلف القطاعات لتجسد حاضرًا مزدهرًا ومستقبلًا واعدًا لأبنائها.

