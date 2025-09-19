حملة لتشديد الرقابة على مستودع الدقيق وتوزيع أسطوانات الغاز بالمحمودية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محسن الجندى رئيس الوحدة، حملة تفتيشية لتحديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بناء على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية حفاظا على أرواح المواطنين.

التأكد من الصلاحيات وصرف المقررات التموينية

وتم المرور على فروع شركة الجملة للسلع التموينية بدائرة الإدارة ومراجعة الوارد والأرصدة، والتأكد من الصلاحيات وصرف المقررات التموينية للتجار التموينيين حسب التعليمات، كما تم المرور على مستودع الدقيق وعمل جنشى على الأوزان والتأكد من انتظام صرف حصص الدقيق على المخابز حسب التعليمات، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توزيع أسطوانات الغاز المنزلية على الجمهور

كما تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلية على الجمهور بمدينة بالمحمودية، وتمت الحملة تحت إشراف ورئاسة هيثم العشري رئيس الرقابة التموينية ورفقة محمد فرج المفتش الأول بالإدارة.

