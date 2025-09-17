الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظ البحيرة: 4022 مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و139 ألف طالب

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، مشيرةً إلى أن المحافظة تضم ٤٠٢٢ مدرسة جاهزة لاستقبال ما يقرب من مليون و١٣٩ ألف طالب وطالبة.
 

وجاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام، وأسامة داوود – السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية.


إضافة 27 مدرسة جديدة بإجمالي 585 فصلا دراسيا بمحافظة البحيرة

وأشارت محافظ البحيرة أنه تم اضافة ٣٧ مدرسة جديدة هذا العام بإجمالي ٥٨٥ فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى صيانة ٨٩ مدرسة وجارٍ إستكمال الصيانة بـ ١٩٨ مدرسة أخرى.

 

 

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس 

وشددت  محافظ البحيرة على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، وتوفير الأثاث والمستلزمات التعليمية، ورفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب متابعة جاهزية المواقف ومنظومة النقل وضمان إلتزام سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة، بما يضمن إنتظام العملية التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة.

 

